Șoferii care alimentează cu motorină au parte de vești proaste. De marți, 24 martie 2026, prețul pentru motorina standard a înregistrat o creștere de 23 de bani pe litru, o majorare care se va simți direct la pompă. În schimb, prețurile la benzină și GPL rămân neschimbate față de ziua precedentă.

Cât costă acum motorina

Concret, un litru de motorină standard a ajuns să coste între 9,83 și 10,22 lei. Iar scumpirea nu s-a oprit aici. Și motorina premium a înregistrat o creștere, e drept că mai mică, de doar cinci bani pe litru. Astfel, prețul pentru acest tip de carburant variază acum între 10,25 și 10,59 lei.

Benzina și GPL stagnează

Spre deosebire de motorină, prețurile la benzină și GPL au rămas la același nivel ca în ziua anterioară. Asta înseamnă, pe bune, că șoferii nu vor avea surprize neplăcute dacă alimentează cu aceste tipuri de carburant. Un litru de benzină standard continuă să coste între 9,13 și 9,26 lei.

Pentru benzina premium, șoferii vor plăti între 9,72 și 9,99 lei pe litru, în timp ce un litru de GPL se menține în jurul valorii de 4,1 lei.

Unde găsim cel mai ieftin carburant

Dar unde alimentăm cel mai ieftin în România? V-ați pus vreodată întrebarea asta, mai ales în contextul în care prețurile au explodat după izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu?

Se pare că cele mai mici prețuri se găsesc în județele Bistrița-Năsăud și Mureș. În Bistrița-Năsăud, un litru de benzină poate fi găsit la 8,93 lei, iar motorina la 9,59 lei. Situația este similară și în Mureș, unde benzina costă 8,95 lei, iar motorina tot 9,59 lei pe litru.

Cifrele sunt clare.

La nivelul marilor orașe, lucrurile stau puțin diferit. De exemplu, există stații în Iași care vând litrul de benzină cu 9,09 lei. Când vine vorba de motorină, cel mai bun preț (de 9,81 lei pe litru) se găsește în anumite benzinării din București și Constanța.