Nadia Comăneci a trăit momente pline de emoție la Parlamentul European, unde a fost omagiată la 50 de ani de la performanța istorică de la Montreal. Marea campioană a mărturisit că un clip video i-a adus lacrimi în ochi, făcând-o să conștientizeze din nou impactul uriaș pe care l-a avut la doar 14 ani asupra a generații întregi.

O viață întreagă într-un clip video

Evenimentul aniversar, organizat la inițiativa europarlamentarului Victor Negrescu împreună cu Agenția Națională pentru Sport, a emoționat-o profund pe legendara gimnastă. Într-un interviu acordat duminică, ea a povestit cum un material video i-a derulat întreaga viață în fața ochilor, subliniind că succesul nu vine niciodată peste noapte.

„Acest eveniment aniversar creat de Victor Negrescu împreună cu ANS m-a făcut să lăcrimez. Mi-am văzut toată viaţa într-un clip condensat. Am realizat câtă lume a fost inspirată de fetiţa de 14 ani care făcea ce îi plăcea la paralele, la bârnă. Munca, persevrenţa sunt valori importante, le-am învăţat de la părinţii mei, din România. Toate succesele se întâmplă prin încercări nereuşite. E în regulă pentru toată lumea să greşească, pentru că aşa deschizi cutia curiozităţii şi a curajului. Am văzut copii care mi-au spus că au plecat acasă supăraţi şi au spus că se retrag, dar părinţii le-au spus: Retrage-te într-o zi bună, nu când ai avut o zi proastă. În sport înveţi şi cum să navighezi prin viaţă. În gimnastică şi în alte sporturi, cădem mai multe ori decât avem succese şi asta este ok”, a declarat Nadia Comăneci.

Până la urmă, despre asta e vorba în sport, nu? Despre a te ridica după ce cazi.

Delegație de campioni la Bruxelles

Iar vizita de luni și marți nu a fost una solitară. Nadia Comăneci a fost însoțită de o delegație impresionantă a sportului românesc, condusă de președintele COSR, Mihai Covaliu, și de vicepreședintele Agenției Naționale pentru Sport, Thomas Moldovan. Alături de ei s-au aflat nume uriașe precum Marian Drăgulescu, Simona Amânar, Cătălina Ponor, Ana Maria Brânză, Marius Urzică sau Andreea Răducan.

O adevărată echipă de aur.

Delegația a avut o întâlnire oficială cu președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, discuțiile concentrându-se pe rolul sportului în societate și pe influența pe care marii campioni o au ca modele pentru tineri. La conferința organizată marți a fost prezentă și Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene.

Promovarea sportului românesc în inima Europei

Dincolo de omagierea unei performanțe istorice, evenimentul a fost o oportunitate excelentă de promovare a imaginii României. Fosta campioană a mărturisit că a fost impresionată să audă limba română vorbită frecvent pe coridoarele instituției europene.

V-ați fi gândit vreodată că simpla prezență a unor sportivi poate promova imaginea unei țări atât de eficient? Inițiativa (aparținând europarlamentarului Victor Negrescu) a urmărit exact acest lucru: să sprijine dialogul la nivel european și să aducă sportul românesc mai aproape de forurile decizionale comunitare.

Dar la finalul vizitei, marea sportivă a avut și un mesaj direct pentru toți cei de acasă. „Le transmit tuturor îmbrăţişări, sunt onorată de primirile de care am parte şi aici, şi în ţară. Eu vin din România, din acest pământ, de care toţi românii sunt mândri”, a spus Nadia.