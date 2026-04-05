Costurile unei nașteri în sistemul privat pot ajunge la 25.000 de lei, însă vânătoarea de oferte poate tăia mii de lei din factură. La un târg de profil organizat recent, reducerile au atins chiar și 30%, atrăgând numeroși viitori părinți deciși să evite sistemul de stat, în ciuda prețurilor piperate.

Goana după reduceri de 30%

Pentru mulți, decizia nu e simplă și nici ieftină. Unii viitori părinți analizează ofertele luni de zile înainte de a semna un contract. Este și cazul lui Remus, care a așteptat până în luna a șasea de sarcină pentru a alege maternitatea.

„Am fost şi ieri să vedem ofertele, am discutat în familie şi am ales azi. A fost o reducere de 30%, e substanţial”, a declarat Remus, viitor tată.

Alții vin la târguri special pentru a beneficia de prețuri mai bune. „Am aşteptat târgul pentru a face contractul, am primit o ofertă şi înainte. Am optat într-un final la privat”, a spus o altă viitoare mamă.

De ce privat și nu stat

Dincolo de confort, o motivație puternică pentru alegerea unei clinici private este siguranța că nașterea va fi asistată de medicul care a monitorizat întreaga sarcină. Lucru care la stat nu este garantat.

„Ţin neapărat să nasc cu medicul care mi-a urmărit sarcina, iar la stat este puţin mai dificil să obţii acest lucru. Nu este chemat medicul de acasă în afara turei”, a explicat Irina, o altă viitoare mamă.

Iar motivele nu se opresc aici. Deși majoritatea mamelor din România aleg încă sistemul de stat din considerente financiare (analizele și internarea fiind decontate), condițiile lasă adesea de dorit. Programările pentru monitorizare se fac greu, personalul este deseori insuficient, iar igiena și lipsa de intimitate pot transforma experiența într-una neplăcută.

În schimb, clinicile private mizează pe pachete complete care includ beneficii precum „posibilitatea ca tatăl să stea împreună cu mămica şi copilaşul încă din prima secundă, ora magică, clamparea întârziată a cordonului ombilical şi consultanță şi încurajare în alăptare încă din primul moment”, după cum a subliniat Daniela Turcu, reprezentant al unei clinici.

Cât costă, pe bune?

Prețurile pentru un pachet de naștere în clinicile private din București pornesc de la 8.000 de lei și pot urca până la 25.000 de lei. E drept că ofertele speciale, în special cele de la târguri, pot aduce economii considerabile.

Spre exemplu, o clinică oferea „un discount valoric în valoare de 6.000 de lei pentru pacientele noastre care recoltează atât celule stem şi semnează şi pachetul de naştere”, a precizat Anca Sticlea, reprezentant al clinicii.

Alte oferte se concentrează pe serviciile post-natale. „Un card cu reducere de 25% pentru mama şi copilul valabil 12 luni. Avem servicii de pediatrie cu toate supraspecializările (un avantaj major pentru proaspeții părinți)”, a declarat Mihaela Marinescu, din partea altei unități medicale.

Atenție la costurile ascunse

Dar v-ați gândit ce se întâmplă dacă apar complicații sau spitalizarea se prelungește? Oricât de tentante ar fi ofertele, este esențial ca viitoarele mame să facă alegeri informate și să verifice dacă spitalul are toate condițiile pentru o intervenție în caz de urgențe grave.

Costurile pot exploda.

Numai că, dincolo de reduceri, trebuie să știe că în orice spital privat, fiecare zi de cazare care depășește pachetul standard semnat înseamnă costuri suplimentare importante. Iar asta se aplică atât pentru mamă, cât și pentru bebeluș.