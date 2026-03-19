Nicușor Dan anunță bugetul în martie și dă verdictul pentru Coaliție

Președintele Nicușor Dan dă asigurări că bugetul de stat pe 2026 va fi adoptat în luna martie, chiar dacă în Coaliția de guvernare s-a ajuns la un blocaj. Mai mult, șeful statului consideră că partidele aflate la putere sunt, de fapt, „condamnate să guverneze împreună”.

Bugetul, adoptat în martie

Întrebat direct despre blocajul din Coaliție privind adoptarea bugetului, șeful statului a îndemnat la calm și a oferit un termen clar. „După cum știți, în momentul acesta este o discuție în coaliție pe tema bugetului și îi îndemn pe liderii politici să găsească soluția de compromis, astfel încât să avem un buget”, a declarat Nicușor Dan.

Acesta a continuat, oferind și un orizont de timp. „O să avem bugetul în cursul lunii martie, așa cum am spus. Cu cât mai repede, cu atât mai bine”.

Viitorul Coaliției sub semnul întrebării?

Dar ce se va întâmpla, pe bune, cu alianța de la guvernare, în contextul în care atât PSD, cât și PNL vorbesc despre ședințe interne în care ar putea decide ieșirea de la guvernare? Răspunsul președintelui a fost unul direct, fără ocolișuri.

„Foarte bine, e democratic să aibă ședințe”, a replicat inițial Dan. Iar apoi a venit și verdictul său: „Însă eu cred că cele patru partide pro-occidentale din România sunt condamnate să guverneze împreună”.

O declarație tranșantă.

De la ce a pornit blocajul

Discuțiile privind bugetul de stat s-au blocat după ce un amendament propus de PSD a picat la vot. Propunerea viza acordarea unor ajutoare suplimentare pentru pensionari, dar și pentru familiile vulnerabile. În urma neînțelegerilor, ședințele din Parlament au fost suspendate miercuri.

Soluția de compromis: bani de la ÎCCJ

Iar joi dimineață a apărut și soluția de avarie. Pentru a susține măsurile sociale propuse de PSD, s-a decis tăierea unor fonduri din bugetul alocat Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Numai că există și o condiție, una destul de clară. Social-democrații trebuie să își retragă un alt amendament, cel care prevedea scutirea de la plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame și veteranii de război.