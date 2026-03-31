Ultima zi din luna martie aduce o nouă rundă de scumpiri la pompă pentru șoferii din România. Prețurile afișate pentru benzină au înregistrat o nouă creștere, ajungând să varieze în București între 9,28 și 9,53 lei pe litru, în timp ce motorina premium a spart un prag psihologic important, sărind de 11 lei.

Prețurile explodează în Capitală

Șoferii din București au avut o surpriză neplăcută pe 31 martie 2026. Prețurile la benzină au înregistrat o nouă creștere semnificativă. Acestea variază acum între 9,28 și 9,53 lei pe litru. Nici motorina standard nu stă mai bine, cu prețuri ce oscilează între 10,26 lei și 10,51 lei pentru un singur litru.

Motorina premium, un nou prag psihologic

Pragul de 11 lei a fost depășit.

Iar motorina premium a sărit, pe bune, de pragul de 11 lei, o bornă pe care mulți sperau să nu o vadă prea curând. În prezent, prețurile pentru acest tip de carburant variază în stațiile de alimentare între 10,69 lei și un maxim de 11,06 lei.

Cum stau lucrurile în țară?

Numai că situația diferă serios de la o regiune la alta. La o privire mai atentă, vedem că cea mai ieftină benzină din țară se găsește în localitatea Orisoara din județul Timiș, unde un litru costă 9,19 lei. În schimb, pentru motorină, cel mai bun preț este în Cluj Napoca, unde a coborât chiar sub pragul de 10 lei, la 9,99 lei/litru. V-ați fi așteptat ca cel mai mic preț la motorină să fie tocmai la Cluj?

Discrepanțe între marile orașe

Chiar și între principalele centre urbane ale țării există diferențe notabile. La Timișoara și Iași, de exemplu, prețul minim la benzină este astăzi de 9,26 lei/litru, în timp ce în Capitală (și la Constanța) pornește de la 9,28 lei. Surprinzător, în Cluj Napoca prețul minim este chiar puțin mai mare, de 9,29 lei/litru. E drept că, la motorină, Clujul stă cel mai bine cu 9,99 lei, comparativ cu București, Iași, Constanța și Timișoara, unde prețurile minime se învârt în jurul a 10,25-10,26 lei.

Situația la GPL

Pentru șoferii care folosesc instalații pe gaz, veștile sunt ceva mai bune, deși prețurile nu au înghețat nici aici. Costurile pentru un litru de GPL se situează în intervalul 3,98 lei – 4,13 lei.