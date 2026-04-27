O nouă metodă de înșelătorie, bazată pe Inteligența Artificială, pune pe jar patronii de restaurante din România. Anumiți clienți folosesc poze trucate pentru a se plânge de comenzi și, în final, pentru a mânca gratis, transformând o comandă perfect normală într-una care pare stricată.

Inteligența Artificială la un click distanță

Mecanismul este surprinzător de simplu și rapid. Clienții plasează o comandă, de obicei la restaurante cu rulaj mare pe livrări, precum cele care vând shaorma, burgeri sau pizza. Odată ce primesc mâncarea, folosesc o aplicație de Inteligență Artificială pentru a modifica fotografia produsului. Stai puțin, cum vine asta mai exact?

Ei bine, un burger normal poate fi transformat într-unul cu carne crudă sau mucegăit. O pizza perfectă poate apărea cu mucegai, iar într-o shaorma poate fi adăugat digital un fir de păr. Într-un experiment, generarea unei astfel de imagini false, a unui burger mucegăit dintr-unul normal, a durat mai puțin de un minut. Practic, tehnologia plătește cina.

Cum se apără patronii

Deși autoritățile susțin că, momentan, nu au primit reclamații oficiale pe această temă, patronii au început deja să ia măsuri interne pentru a combate fenomenul. Nu mai e de joacă. Restaurantele au început să verifice mult mai atent comenzile înainte de a le expedia.

Iar asta nu e tot. Unele localuri au înființat departamente speciale care se ocupă exclusiv de gestionarea reclamațiilor. Cea mai eficientă metodă pare să fie, însă, verificarea camerelor de supraveghere. Managerii se uită acum pe înregistrările video din momentul în care comanda este ambalată pentru a vedea dacă plângerea clientului este, pe bune, justificată sau nu.

O problemă reală.

V-ați fi gândit vreodată că o simplă aplicație poate genera atâtea bătăi de cap? Cele mai frecvente plângeri (reale sau false) vizează fie produse lipsă din comandă, fie astfel de situații cu mâncare presupus stricată. Dar acum, fiecare reclamație este trecută printr-un filtru suplimentar, cel al camerelor video, o măsură de siguranță devenită absolut necesară în fața ingeniozității digitale.