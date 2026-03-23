România a devenit membru cu drepturi depline al Alianței Industriale Europene pentru reactoare modulare mici (SMR). Mai mult, țara noastră are două dintre cele opt proiecte selectate la nivel european, unul dintre acestea fiind proiectul ALFRED de la Pitești, conform informațiilor furnizate de Nuclearelectrica.

Noua paradigmă energetică europeană

Tehnologiile nucleare avansate au devenit un subiect de interes major pe scena internațională. Strategia recentă a Uniunii Europene pentru dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) confirmă rolul esențial al acestei tehnologii în politica energetică și industrială a blocului comunitar. Iar România se numără printre primele state membre care mizează pe aceste tehnologii, aliniindu-se obiectivului UE de a avea SMR-uri operaționale la începutul anilor 2030.

Discuția s-a schimbat radical. La Summitul de la Paris, de pildă, s-a văzut clar o mutare a accentului. Dacă în anii trecuți se vorbea preponderent despre contribuția energiei nucleare la decarbonizare, reuniunea din 2026 a fost dominată de preocupări legate de securitatea energetică, investiții și competitivitate. s-a vorbit despre vulnerabilitatea creată de dependența de combustibilii fosili, despre nevoia unei surse stabile de electricitate și despre mobilizarea rapidă a capitalului pentru infrastructură.

Poziția Nuclearelectrica

Cosmin Ghiță, Directorul General al Nuclearelectrica, a subliniat că acum nu mai este vorba doar de planificare, ci de construcție efectivă. „Tema centrală este, în prezent, nu doar despre planificarea programelor nucleare, ci despre construirea efectivă a acestora. Energia nucleară își dovedește eficiența și avantajele multiple în politicile energetice și climatice. Tehnologiile nucleare, SMR, proiectul ALFRED fac parte din viitorul energeticii nucleare avansate și vor deveni, pe termen mediu, parte din soluția pentru securitate energetică, decarbonizare, disponibilitate, dar și flexibilitate energetică”, a declarat Ghiță.

Acesta a adăugat detalii despre importanța celor două proiecte locale. „Mai mult, tehnologia ALFRED are potențialul de a contribui decisiv la integrarea completă a ciclului de combustibil nuclear la nivel european. Ambele proiecte, SMR și ALFRED, avansează. Ambele proiecte poziționează România pe harta energetică europeană. Din cele 8 proiecte ale Alianței Industriale Europene pentru SMR, 2 se dezvoltă pe teritoriul României. Suntem implicați direct în dezvoltarea proiectului SMR și urmărim cu interes dezvoltarea proiectului ALFRED, Nuclearelectrica semnând în 2019 un Memorandum de Înțelegere cu consorțiul FALCON. Anticipăm momentul operării ambelor tehnologii avansate în România și beneficiile acestora pentru securitatea energetică națională”.

Investiții de sute de miliarde

Dar cum se susține financiar această tranziție? Energia nucleară este menționată ca soluție clară în planul RepowerEU, dar și în alte documente strategice recente ale UE, precum Pactul pentru o industrie curată și Planul de acțiune pentru energie la prețuri accesibile.

Cifrele sunt amețitoare.

Scenariul „de bază” (cel considerat cel mai probabil) necesită investiții de aproximativ 241 de miliarde de euro la nivel european. Din această sumă, construcția de reactoare de mare capacitate ar urma să absoarbă 205 miliarde de euro, în timp ce prelungirea duratei de viață a celor existente ar costa alte 36 de miliarde de euro.