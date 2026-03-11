Numărul albinelor amenințate s-a dublat în 10 ani și amenință securitatea alimentară a Europei

Un declin accelerat al populațiilor de albine sălbatice pune în pericol securitatea alimentară a Europei. Datele prezentate la Congresul Mondial al UICN de la Abu Dhabi arată că numărul speciilor de albine amenințate cu dispariția aproape s-a dublat în ultimul deceniu, un fenomen cu consecințe directe asupra ecosistemelor și agriculturii de pe continent.

Evoluția statisticilor este alarmantă. Potrivit Stiripesurse, dacă în 2014 Lista Roșie a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN) înregistra 77 de specii de albine sălbatice amenințate în Europa, astăzi bilanțul a urcat la cel puțin 172 de specii dintr-un total de 1.928 evaluate. Acest salt indică o accelerare îngrijorătoare a pierderii biodiversității, cu aproape 100 de specii suplimentare adăugate pe listă în doar zece ani.

Criza se extinde și la populațiile de fluturi

Problema nu se limitează doar la albine. Fluturii europeni se confruntă cu o criză similară, numărul speciilor amenințate crescând cu 76% în aceeași perioadă de zece ani. Un exemplu tragic este marele alb de Madeira, un fluture endemic insulei portugheze, care a fost declarat oficial dispărut. Acesta a fost încadrat în cea mai severă categorie a Listei Roșii a UICN, cea de „extincție”.

De ce depindem de polenizatorii sălbatici

Impactul acestui declin depășește sfera biodiversității. Entomologul belgian Denis Michez, coordonatorul studiului, subliniază că aproape 90% dintre plantele cu flori din Europa depind de polenizarea asigurată de aceste insecte. Fără ele, întregul lanț trofic este afectat, cu reverberații directe în lanțul alimentar uman. Soluția nu stă în extinderea coloniilor de albine domestice. Acestea reprezintă mai puțin de 1% din totalul speciilor de polenizatori și nu pot înlocui diversitatea funcțională a celor sălbatice, fiecare specie având un rol specific în procesul de polenizare.

Cauzele declinului: Pesticide și distrugerea habitatelor

Cauzele acestei crize sunt cunoscute de specialiști, dar continuă să persiste. Pe primul loc se află distrugerea habitatelor naturale, în special a zonelor umede bogate în flori, esențiale pentru reproducerea și hrana polenizatorilor. Urbanizarea necontrolată și practicile agricole intensive contribuie la reducerea acestor spații vitale. Un alt factor major este utilizarea pe scară largă a pesticidelor, erbicidelor și îngrășămintelor în agricultura modernă. Aceste substanțe chimice nu doar că reduc diversitatea plantelor cu care se hrănesc insectele, dar le și contaminează direct, afectându-le supraviețuirea și capacitatea de reproducere.

Reacția oficialilor și mobilizarea cetățenilor

Oficialii europeni recunosc gravitatea situației. Comisarul european pentru Mediu, Jessika Roswall, a tras un semnal de alarmă, cerând „acțiune urgentă și colectivă”. „Situația albinelor sălbatice, a fluturilor și a celorlalți polenizatori este gravă. Ei sunt fundamentul sistemelor noastre alimentare, al ecosistemelor și al societăților noastre”, a avertizat aceasta. În paralel, societatea civilă devine tot mai vocală. În Franța, o mobilizare împotriva legii Duplomb, care reautorizase un pesticid periculos pentru albine, a strâns peste două milioane de semnături în luna iulie, demonstrând o conștientizare publică în creștere a acestei crize.