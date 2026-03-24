O instanță din statul american Ohio a decis ca gigantul de transport Total Quality Logistics (TQL) să plătească despăgubiri colosale, de 22,5 milioane de dolari, unei foste angajate. Refuzul companiei de a-i permite să lucreze de la distanță în timpul unei sarcini cu risc ridicat ar fi contribuit direct la pierderea copilului nenăscut.

Refuzul care a dus la tragedie

Povestea începe în februarie 2021, când Chelsea Walsh a aflat că sarcina sa este una cu risc crescut, după ce a suferit o intervenție chirurgicală menită să prevină o naștere prematură. Medicii au fost clari în recomandări: repaus parțial la pat și muncă de acasă. Numai că, la prima vedere, solicitarea sa rezonabilă a fost respinsă de conducerea TQL, care i-a cerut să revină fizic la birou.

Mai mult, în ciuda opoziției sale, femeia a fost plasată în concediu fără plată. Lucrurile stăteau, deci, destul de prost pentru ea.

O decizie venită „prea târziu”

Soțul ei, Jacob Walsh, a încercat să intervină, contactând un responsabil de la Resurse Umane. Acesta, la rândul său, a avertizat un vicepreședinte al companiei că situația ar putea escalada și s-ar putea ajunge la un proces. Potrivit documentelor depuse în instanță, reacția vicepreședintelui a fost una de-a dreptul cinică: „Tocmai ne-ai salvat de un proces”.

Pe 24 februarie 2021, compania a revenit asupra deciziei și i-a permis, în sfârșit, să lucreze de acasă. Dar, conform avocatului familiei, era deja „prea târziu”. Chiar în aceeași zi, Chelsea Walsh a suferit complicații severe și a fost internată de urgență.

A născut prematur, la doar 20 de săptămâni și șase zile de sarcină. Fiica sa, Magnolia Walsh, care mai avea nevoie de peste 18 săptămâni pentru a ajunge la termen, a murit la scurt timp după naștere.

Verdictul juriului din Hamilton

După un proces intens mediatizat, juriul format din cinci femei și trei bărbați a ajuns la o concluzie clară. Verdictul din 22 martie 2026 a stabilit că refuzul companiei de a aproba o solicitare rezonabilă a contribuit direct la decesul copilului.

„A fost o situație sfâșietoare pentru o familie tânără”, a declarat avocatul Matthew Metzger. „Dovezile au arătat că Chelsea Walsh a urmat recomandările medicilor și a cerut doar să poată lucra de acasă.”, a adăugat acesta. Pana la urma, de ce ar fi fost atât de greu pentru o companie de miliarde de dolari să accepte?

Avocatul a mai precizat că firma a ignorat în repetate rânduri șansele de a soluționa cazul pe cale amiabilă. „Ne-am fi dorit ca aceste oportunități să fie luate în serios”, a spus Metzger.

Cifrele vorbesc de la sine.

Iar cazul a fost analizat și în contextul mai larg al disputelor legate de munca remote, o practică devenită comună în pandemie, dar restrânsă ulterior de numeroși angajatori. Reprezentanții Total Quality Logistics (o companie cu aproximativ 9.000 de angajați și venituri de peste 6 miliarde de dolari anual) au transmis condoleanțe familiei, dar au precizat că nu sunt de acord cu verdictul și că analizează opțiunile legale pe care le au la dispoziție.

Pentru a fi la curent cu toate știrile, urmărește Financiarul.ro și pe Google News

Parteneri

Articole recomandate din rețeaua noastră
LylaHoroscop 27 septembrie 2026. Taur și Gemeni, o decizie de luat aziRevista IoanaCanicula și seceta pot crăpa pereții casei. Cum afectează solul argilosNews24Sebastian Burduja intră primul la audieri luni, cu planul pentru Ministerul EnergieiDolce SportCCA explică fazele de ofsaid de la Oțelul cu Corvinul și Rapid cu FC ArgeșGetPonyChery Tiggo 9 CSH a plecat în mod electric după ce bateria a stat 24 de ore și 5 minute în apă săratăBravonetClaudia Schiffer pozează în costum de baie la 56 de ani. Rutina ei nu include antrenamente intense
Chelsea Walsh despagubiri munca de acasa proces social Total Quality Logistics
Facebook Twitter

Articole similare

Toate articolele →