O instanță din statul american Ohio a decis ca gigantul de transport Total Quality Logistics (TQL) să plătească despăgubiri colosale, de 22,5 milioane de dolari, unei foste angajate. Refuzul companiei de a-i permite să lucreze de la distanță în timpul unei sarcini cu risc ridicat ar fi contribuit direct la pierderea copilului nenăscut.

Refuzul care a dus la tragedie

Povestea începe în februarie 2021, când Chelsea Walsh a aflat că sarcina sa este una cu risc crescut, după ce a suferit o intervenție chirurgicală menită să prevină o naștere prematură. Medicii au fost clari în recomandări: repaus parțial la pat și muncă de acasă. Numai că, la prima vedere, solicitarea sa rezonabilă a fost respinsă de conducerea TQL, care i-a cerut să revină fizic la birou.

Mai mult, în ciuda opoziției sale, femeia a fost plasată în concediu fără plată. Lucrurile stăteau, deci, destul de prost pentru ea.

O decizie venită „prea târziu”

Soțul ei, Jacob Walsh, a încercat să intervină, contactând un responsabil de la Resurse Umane. Acesta, la rândul său, a avertizat un vicepreședinte al companiei că situația ar putea escalada și s-ar putea ajunge la un proces. Potrivit documentelor depuse în instanță, reacția vicepreședintelui a fost una de-a dreptul cinică: „Tocmai ne-ai salvat de un proces”.

Pe 24 februarie 2021, compania a revenit asupra deciziei și i-a permis, în sfârșit, să lucreze de acasă. Dar, conform avocatului familiei, era deja „prea târziu”. Chiar în aceeași zi, Chelsea Walsh a suferit complicații severe și a fost internată de urgență.

A născut prematur, la doar 20 de săptămâni și șase zile de sarcină. Fiica sa, Magnolia Walsh, care mai avea nevoie de peste 18 săptămâni pentru a ajunge la termen, a murit la scurt timp după naștere.

Verdictul juriului din Hamilton

După un proces intens mediatizat, juriul format din cinci femei și trei bărbați a ajuns la o concluzie clară. Verdictul din 22 martie 2026 a stabilit că refuzul companiei de a aproba o solicitare rezonabilă a contribuit direct la decesul copilului.

„A fost o situație sfâșietoare pentru o familie tânără”, a declarat avocatul Matthew Metzger. „Dovezile au arătat că Chelsea Walsh a urmat recomandările medicilor și a cerut doar să poată lucra de acasă.”, a adăugat acesta. Pana la urma, de ce ar fi fost atât de greu pentru o companie de miliarde de dolari să accepte?

Avocatul a mai precizat că firma a ignorat în repetate rânduri șansele de a soluționa cazul pe cale amiabilă. „Ne-am fi dorit ca aceste oportunități să fie luate în serios”, a spus Metzger.

Cifrele vorbesc de la sine.

Iar cazul a fost analizat și în contextul mai larg al disputelor legate de munca remote, o practică devenită comună în pandemie, dar restrânsă ulterior de numeroși angajatori. Reprezentanții Total Quality Logistics (o companie cu aproximativ 9.000 de angajați și venituri de peste 6 miliarde de dolari anual) au transmis condoleanțe familiei, dar au precizat că nu sunt de acord cu verdictul și că analizează opțiunile legale pe care le au la dispoziție.