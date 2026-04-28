O nouă metodă care folosește sângele din cordonul ombilical a dus la supraviețuirea a 27 din 28 de pacienți cu leucemie sau sindrom mielodisplazic la un an după transplant, fără complicații severe de tip grefă contra gazdă.

O strategie inovatoare de transplant cu sânge din cordonul ombilical aduce șanse reale pentru pacienții cu leucemie care nu găsesc un donator compatibil. Cercetătorii de la Centrul de Cancer Fred Hutchinson au testat această metodă, iar rezultatele obținute până acum sunt promițătoare și pot extinde accesul la tratamente eficiente pentru boli grave de sânge.

O combinație neașteptată schimbă regulile jocului

Transplantul clasic de celule stem din sângele de cordon ombilical a reprezentat o soluție pentru mulți pacienți, mai ales pentru cei din grupuri etnice unde este dificil de găsit un donator compatibil. Totuși, o singură unitate de sânge de cordon are de obicei prea puține celule pentru a asigura succesul tratamentului.

Echipa de la Fred Hutch a venit cu o abordare formată din două componente. Prima este o unitate obișnuită de sânge din cordon ombilical. A doua este un produs nou numit dilanubicel, care conține celule stem provenite din șase până la opt unități diferite de sânge de cordon ombilical. Aceste celule sunt multiplicate în laborator, crescând astfel șansele ca transplantul să reușească.

Dilanubicelul nu rămâne pe termen lung în organism, dar oferă un sprijin imun foarte important imediat după transplant. Analizele făcute la o săptămână după procedură au arătat că sistemul hematologic al pacienților începea deja să se refacă, ceea ce înseamnă o recuperare mai rapidă.

Sprijinul esențial din primele săptămâni

Dilanubicelul are un rol cheie în primele săptămâni după transplant, când organismul este foarte vulnerabil. Chiar dacă aceste celule nu persistă, ele ajută la formarea unui nou sistem imunitar, care este apoi susținut de unitatea standard de sânge din cordon ombilical.

Prin această combinație, pacienții au parte de suficiente celule pentru o recuperare rapidă și de o compatibilitate mai bună, ceea ce reduce riscul de complicații grave.

Rezultate care schimbă așteptările

Studiul de fază II, publicat în Journal of Clinical Oncology, a inclus 28 de pacienți cu leucemie sau sindrom mielodisplazic care aveau nevoie de transplant, dar nu aveau donatori compatibili. După aplicarea noii metode, 27 dintre aceștia au supraviețuit cel puțin un an, ceea ce arată o rată de succes foarte mare.

Un alt aspect important este lipsa cazurilor de boală grefă contra gazdă severă, o complicație frecventă la transplantul de celule stem. Niciunul dintre pacienți nu a dezvoltat forme acute sau cronice grave ale acestei boli, ceea ce arată că metoda este nu doar eficientă, ci și sigură.

Dr. Filippo Milano, medic și cercetător la Fred Hutch și coordonatorul studiului, a explicat: „Este pentru prima dată când pacienții primesc celule provenite, în total, de la nouă donatori diferiți.” Mulți dintre pacienți se apropie în prezent de doi ani de la transplant, iar rezultatele favorabile se mențin.

La finalul perioadei de urmărire, toți pacienții, cu excepția unuia, erau în viață și în remisie. Un pacient a decedat din cauze care nu au legătură cu recidiva bolii, iar un altul a avut o recădere la 324 de zile după transplant, dar a primit tratament și se află în remisie de cel puțin un an.

O perspectivă nouă pentru pacienții fără donator

Metoda deschide noi opțiuni pentru pacienții cu boli de sânge care nu găsesc donatori compatibili. Sângele de cordon ombilical are avantajul că nu necesită o compatibilitate perfectă, fiind o opțiune mai accesibilă pentru mulți pacienți, inclusiv pentru cei din minorități etnice.

Abordarea cu două componente rezolvă problema numărului redus de celule dintr-o singură unitate de cordon, ceea ce poate face diferența între succesul și eșecul unui transplant. Astfel, mai mulți pacienți pot avea acces la tratamente salvatoare, chiar și atunci când variantele tradiționale nu funcționează.

Cercetătorii subliniază că, deși celulele din produsul combinat nu rămân pe termen lung, ele ajută la refacerea unui sistem imunitar sănătos, susținut apoi de unitatea standard de sânge din cordon ombilical. Acest lucru oferă o bază solidă pentru recuperare și reduce riscul complicațiilor severe.

Echipa de la Fred Hutch vrea să continue cercetările și să aplice această metodă și altor pacienți eligibili. Sângele din cordon ombilical rămâne o soluție importantă pentru cei cu boli hematologice cu risc crescut, iar această inovație poate schimba standardul de tratament pentru mulți dintre ei.

Pași importanți către tratamente mai eficiente

Rezultatele acestui studiu dau speranță pacienților care, până acum, aveau opțiuni limitate. Rata mare de supraviețuire și lipsa complicațiilor severe arată că progresul medical este posibil atunci când cercetarea se concentrează pe nevoile reale ale pacienților.

Transplantul cu sânge din cordon ombilical, îmbunătățit cu produse precum dilanubicel, ar putea deveni o soluție standard pentru tot mai mulți bolnavi. Cercetările continuă, iar specialiștii sunt optimiști că vor putea ajuta și mai mulți pacienți în viitorul apropiat.