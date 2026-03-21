Autoritățile cehe investighează un incendiu izbucnit la o fabrică de drone din Pardubice ca pe un posibil act de terorism. Unitatea de producție, situată la 120 de kilometri de Praga, aparține companiei de apărare LPP Holding și produce sisteme aeriene fără pilot livrate armatei ucrainene. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Anchetă pentru terorism

Flăcările au izbucnit în noaptea de joi spre vineri la o hală de depozitare, extinzându-se rapid la o a doua clădire a complexului industrial. Reacția oficialilor a fost promptă și a indicat o pistă clară. Prim-ministrul Andrej Babiš a declarat că incendiul este „investigat ca un act terorist”, o afirmație întărită de ministrul de interne, Lubomír Metnar, care a vorbit despre o „probabilă legătură cu un atac terorist”.

Legătura cu Israel, negată de companie

Dar de unde vine această suspiciune? Un grup puțin cunoscut, autointitulat „Earthquake Faction”, ar fi revendicat atacul, susținând că gestul reprezintă un protest împotriva producției de arme israeliene. E drept că LPP Holding anunțase în trecut planuri de colaborare cu firma israeliană de apărare Elbit Systems. Numai că producătorul ceh neagă vehement orice implicare.

„Nicio dronă israeliană nu a fost vreodată fabricată în unitatea noastră”, a transmis compania într-un comunicat. Mai mult, planurile anunțate anterior privind parteneriatul cu Elbit Systems „nu au fost niciodată implementate”.

Ce drone se produceau la Pardubice?

Atunci pentru cine erau dronele, v-ați putea întreba? Dronele companiei, inclusiv modele precum UAV-ul Divoká svině, au fost în schimb livrate Ucrainei prin diverse inițiative, cum ar fi campania de strângere de fonduri „Dárek pro Putina” (în traducere, „Cadou pentru Putin”). Organizatorii acestei campanii au transmis că, potrivit primelor informații, livrările către frontul din Ucraina nu au fost afectate de incendiu.

LPP Holding este cunoscută pentru producerea de sisteme aeriene fără pilot avansate, alimentate de inteligență artificială. Seria MTS de drone de atac a fost testată deja în luptă în Ucraina, cea mai puternică variantă, MTS40, având o rază de acțiune de până la 600 de kilometri și capacitatea de a transporta un focos de 12 kilograme.

Un scenariu sub steag fals?

Analiștii în securitate privesc cu scepticism revendicarea. Fostul șef al serviciului de informații militare ceh, Andor Šándor, a descris cazul ca fiind neobișnuit, sugerând că nu pot fi excluse alte explicații, inclusiv o operațiune sub steag fals. „fireste, acest lucru nu poate fi exclus complet”, a spus Šándor.

Pe bune, motivul invocat de presupușii autori pare tras de păr. „În declarația lor, presupuşii autori fac referire la Gaza, ceea ce mi se pare oarecum ciudat, deoarece conflictul din Gaza a început acum trei ani, în octombrie, și nu se mai află într-o fază activă”, a adăugat expertul.

Iar incidentul din Pardubice nu este unul izolat în Europa. În iunie 2025, activiști care protestau împotriva armelor israeliene au deteriorat echipamente militare într-un depozit din Belgia, deși acestea erau destinate tot Ucrainei. Mai recent, autoritățile olandeze au investigat o posibilă implicare iraniană într-un atac incendiar asupra unei sinagogi din Rotterdam, în timp ce alte incidente similare la o sinagogă din Belgia și o școală evreiască din Amsterdam sunt, si, în curs de investigare.