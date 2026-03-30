Presiunea termenului limită pentru plata impozitelor cu bonificație de 10% a împins unii români la gesturi disperate. La Ploiești, o femeie a fost nevoită să-și amaneteze un inel pentru a face rost de bani, în timp ce în toată țara s-au format cozi la ghișeele administrațiilor financiare.

Goana după reducerea de 10%

Termenul limită pentru a beneficia de reducerea de 10% la plata taxelor și impozitelor locale expiră mâine, pe 31 martie. Această bonificație, deși pare mică, este esențială pentru mulți cetățeni care se luptă cu bugetele lunare. Iar aglomerația de la ghișee din ultimele zile arată exact acest lucru. În holul primăriei din Oradea, de exemplu, în medie, la fiecare două minute, trei contribuabili intrau în sala de așteptare.

Surprize neplăcute la ghișeu

Numai că lucrurile nu stau la fel peste tot. În județul Bihor, bonificația de 10% se acordă doar celor care plătesc online. Cine alege să meargă la ghișeu are parte de o surpriză. „Acum am aflat la ghişeu că numai 4% e bonificaţia. Am crezut că 10% e şi aici, de asta nu am plătit online. Am avut bani puşi deoparte, că de unde să tai, nu îţi ajung banii de la o lună la alta”, a declarat o doamnă din Oradea.

Pe lângă diferențele de bonificație, unii contribuabili au fost șocați de noile tarife, mult mai mari față de anul trecut. O altă femeie s-a plâns de o majorare bruscă. „Pe clădire a fost dublu. La apartament care e de 50 de ani, să fie dublu? 200 şi ceva am avut anul trecut şi acum e 400 sau 5”, a spus aceasta. V-ați gândit vreodată cum vine asta, ca un impozit să se dubleze peste noapte?

Soluții disperate: împrumuturi și amanet

Iar când surprizele de la ghișeu se adaugă presiunii financiare, unii oameni recurg la soluții extreme pentru a nu pierde reducerea. La Constanța, oamenii nu au vrut să riște și au căutat soluții pe loc. „Am împrumutat, ca să pot să vin să achit până pe 31”, a mărturisit un contribuabil.

Situația este însă mult mai dură la Ploiești.

Acolo, presați de termenul limită și de lipsa banilor, unii au ajuns să-și lase bunurile la casele de amanet. O femeie a povestit cum a făcut rost de banii necesari pentru dările la stat. „M-am împrumutat în amanet. Mi-am „aruncat” un inel şi am luat zece milioane (1.000 de lei noi) să pot să îmi plătesc impozitul”, a spus aceasta.

Cine nu reușește să plătească până mâine pierde reducerea. E drept că taxele pot fi achitate fără penalizări până la finalul lunii septembrie, însă după această dată se vor aplica majorări pentru fiecare zi de întârziere.