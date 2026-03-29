O tragedie a lovit sâmbătă o mică localitate din Italia. O mamă de 39 de ani și fiul ei de doar un an au fost găsiți fără viață într-un lac de acumulare din Castelguglielmo, după ce un trecător a dat alarma, intrigat de un cărucior gol și o pereche de pantofiori lăsați pe mal.

Descoperirea macabră

Totul a început în jurul orei 14. Un om care trecea prin zonă a fost atras de o imagine neobișnuită. Pantofiorii copilului, roșii și albaștri cu Spider-Man, zăceau pe jos. Lângă ei, un cărucior gol, abandonat pe drumul îngust ce mărginește lacul. Când s-a apropiat și a privit dincolo de gardul de protecție, a zărit coșmarul în apa tulbure: trupurile celor doi, plutind unul lângă celălalt.

Imediat a sunat la numărul de urgență. În scurt timp, la fața locului au ajuns pompieri, scafandri, carabinieri și chiar un elicopter de urgență.

Dar era deja prea târziu.

În jurul orei 15, scafandrii au adus la mal mai întâi trupul copilului, apoi pe cel al mamei. Corpurile neînsuflețite au fost așezate pe iarbă, la câțiva metri de gardul care desparte drumul de apă.

Un gest premeditat, nu un accident

La prima vedere, ai putea crede că a fost un accident. Numai că lucrurile nu stau deloc așa. Anchetatorii au exclus rapid varianta unei căderi accidentale. Căruciorul era pe margine, uscat, iar pentru a ajunge la bazinul de acumulare trebuie să sari un gard. Un gest care, în mod clar, nu poate fi întâmplător.

Ipoteza principală este cea a unui omor urmat de sinucidere. Femeia, o chinezoaică de 39 de ani, ar fi ajuns acolo pe jos, plimbându-se cu fiul ei. Cineva a și văzut-o pe acel drum secundar, dar prezența ei nu a stârnit suspiciuni. E drept că zona e izolată, dar într-o zi frumoasă de sâmbătă, cu soare și temperaturi de 20 de grade, oamenii mai ies la plimbare. V-ați fi gândit că o astfel de zi se poate termina așa?

Iar succesiunea gesturilor pare premeditată. Femeia s-a oprit lângă lac, i-a scos copilului pantofiorii și i-a lăsat sub cărucior. Și-a dat jos și ea papucii negri. Apoi și-a luat copilul în brațe, a sărit gardul și a intrat în apă. Nu există urme de alunecare, niciun indiciu de accident. Și-a ținut fiul strâns în brațe, într-o îmbrățișare mortală, până când și-a pierdut cunoștința. Când strânsoarea a slăbit, corpurile s-au separat, rămânând însă aproape unul de celălalt.

Ancheta continuă

Parchetul din Rovigo a deschis un dosar penal în acest caz. Procurorul Claudio Neri a fost prezent la fața locului, supervizând operațiunile de recuperare și primele cercetări. În orele următoare va fi dispusă autopsia, pentru a stabili cu exactitate dinamica și momentul morții.

Identitatea femeii nu a fost încă confirmată oficial, dar se presupune că este o rezidentă din Castelguglielmo. Aceasta era necăsătorită și locuia cu părinții ei. Până la urmă, va fi necesară recunoașterea de către un membru al familiei, deoarece femeia nu avea niciun document asupra sa. Copilul de un an era singurul ei fiu. Familia, stabilită de mult timp în localitate, nu era în evidența serviciilor sociale.