O intervenție de lifting facial făcută la un cabinet privat din Capitală s-a transformat într-un caz care a șocat opinia publică: o femeie de 45 de ani a ajuns în moarte cerebrală, iar decesul a survenit după 10 zile de comă. Valentina venise din Râmnicu Vâlcea la București pentru o procedură de înfrumusețare descoperită pe internet. Complicația a apărut la doar câteva minute de la începutul intervenției, iar cazul a intrat în atenția Poliției, a Colegiului Medicilor și a Ministerului Sănătății.

Dincolo de dramatismul poveștii, miza publică este clară: cât de sigură este o operație estetică prezentată drept banală, ce verificări ar trebui făcute înainte și ce spune ancheta despre condițiile în care a fost realizată procedura. Pentru mulți pacienți, diferența dintre un preț mai mic și o clinică verificată poate deveni uriașă, la fel cum în alte domenii mizele se citesc în miliarde, precum în La 2 trilioane de dolari, SpaceX atrage încă bani .

Ce s-a întâmplat de la lifting la moarte cerebrală

Coșmarul a început cu un telefon primit de soțul pacientei, Sorin Dumitru, chiar de la medicul care efectua intervenția. Apelul a venit la scurt timp după începerea operației, iar tonul doctorului a anunțat gravitatea situației.

„M-a sunat domnul doctor, panicat așa la voce, domnul Dumitru, țin să vă anunț că a apărut o complicație și am chemat salvarea, vă rog frumos să veniți aici, nu știu ce s-a întâmplat. Vă dați seama că am rămas fără grai”, a povestit Sorin Dumitru, soţul pacientei.

Chirurgul s-a oprit la doar câteva minute de la începerea operaţiei. Femeia a fost transportată inițial la Spitalul Floreasca, fiind ușor amețită, dar încă conștientă. Acolo, în urma unui CT, medicii au descoperit o sângerare în cutia craniană, provocată cel mai probabil de ruperea unui vas de sânge. Ulterior, pacienta a fost transferată la Institutul de Boli Neurovasculare, numit și Institutul de Neurologie sau Institutul de Boli Cerebrovasculare.

Ce au găsit medicii și cum s-a agravat starea pacientei

Medicii au explicat că a fost vorba despre o urgență neurologică majoră. „Aceste anevrisme cerebrale reprezintă o urgență în situația în care, dacă se mai rup odată, consecințele pot fi urâte de la deces, de la comă, de obicei le acordăm o prioritate”, a declarat Mugurel Rădoi, medicul curant al pacientei.

În spital a avut loc o intervenție chirurgicală de clipare a unui anevrism. După operație, femeia a fost conștientă și a vorbit luni și marți dimineață, însă starea ei s-a agravat marți după-amiază și miercuri. De aici, evoluția a devenit dramatică.

„Hemoragia cerebrală intraventriculară a fost mai mare. A prezentat semne de lipsă de activitatea trunchiului cerebral. Fara reflexe de trunc cerebral, le numim noi, moment în care din păcate șansele de supraviețuire ale unui pacient sunt minime”, a adăugat medicul Mugurel Rădoi.

Timp de mai bine de o săptămână, femeia a fost ținută în viață doar de aparate, fiind în moarte cerebrală. După 10 zile de comă, femeia a decedat la vârsta de 45 de ani. Durerea familiei a fost rezumată într-o frază simplă, spusă înainte de deznodământul final: „Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci și am luat toate chestiile astea și așteptăm”, a mărturisit, devastat, soțul ei.

Unde a fost făcut liftingul și de ce prețul a atras atenția

Intervenția estetică a avut loc într-un cabinet din Capitală, la subsolul unui bloc. Descrierea făcută de familie a ridicat imediat semne de întrebare legate de adecvarea spațiului pentru o procedură de acest tip. „Era ca un cabinet normal, cum ar veni la dentist, un scaunel”, a declarat Sorin Dumitru.

Cabinetul a fost descris chiar ca fiind ca un cabinet de dentist cu un scăunel. Un alt element care a atras atenția este costul intervenției. Prețul unui lifting facial la acest cabinet era între 2.500 și 2.800 de euro, în timp ce în alte clinici prețul general de pornire este de 4.000 de euro. Pentru pacienți, diferențele de tarif pot părea convingătoare, dar într-o procedură medicală contează decisiv evaluarea preoperatorie, tipul anesteziei, echipa și dotările, nu doar oferta.

Medicul se apără, alți specialiști vorbesc despre analize și protocol

Medicul estetician susține că a respectat procedurile și că nu are ce să își reproșeze. „Totul a fost informat, totul a fost în regula, daţi-mi voie sa vorbesc cu cineva de la pffff.. în zona aceea. Da, intervenţia a fost a mea dar trebuie să ştiu informaţii medicale. La orice intervenţie cu anestezie locală mică nu este nevoie. Îmi daţi un pic de timp sa vorbesc şi eu cu cineva din zona de spital să ştiu ce s-a întamplat”, a declarat medicul.

Afirmația sa coincide cu informația că medicul estetician susține că nu este nevoie de analize medicale prealabile pentru „orice intervenţie cu anestezie locală mică”. Familia acuză exact lipsa acestor verificări. Soțul susține că Valentinei nu i s-ar fi cerut niciun set de analize medicale înainte de intervenție.

Alți specialiști susțin însă că o astfel de procedură presupune o evaluare atentă. „Este o intervenţie extensivă în care de obicei se foloseşte anestezie generala pentru siguranţa pacientului. Asta presupune un planning preoperator very atent în care facem analize de sange, consulturi”, a explicat Corina David-Itu, medic specialist chirurgie plastică.

Ce verifică autoritățile în acest caz

Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă intervenția a respectat protocoalele medicale și dacă tragedia putea fi evitată. Colegiul Medicilor s-a autosesizat și a inițiat o cercetare disciplinară a medicului implicat. Ministerul Sănătății a cerut Inspecției Sanitare o verificare urgentă la cabinetul medical, însă la un moment dat cabinetul era închis și inspectorii nu au putut începe verificările.

Cazul alimentează o discuție mai largă despre promovarea online a procedurilor estetice și despre cum verifică pacienții experiența medicului, tipul de autorizare al unității și condițiile reale din cabinet. La fel cum un cititor compară atent opțiuni când caută Top 10 sisteme kettlebell pentru tine în 2026, o decizie medicală cere cu atât mai mult documentare serioasă.

În România, incidența anevrismelor intracraniene este de 15 la 200.000 de locuitori. Tocmai de aceea, ancheta trebuie să lămurească dacă ruptura vasului de sânge a fost un eveniment imposibil de anticipat sau dacă evaluarea preoperatorie, alegerea spațiului și protocolul urmat au contat în lanțul care a dus de la un lifting facial la moarte cerebrală și, după 10 zile de comă, la deces.