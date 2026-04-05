O piesă rară din istoria Titanicului, o simplă pernă provenită dintr-una dintre bărcile de salvare, este pe cale să atingă o valoare record. Casa de licitații Henry Aldridge & Son din Marea Britanie o scoate la vânzare pe 18 aprilie, iar prețul estimat depășește 210.000 de euro.

O oportunitate unică pentru colecționari

Organizatorii licitației descriu evenimentul drept o „ocazie unică în viaţă” pentru colecționari. Și nu e de mirare. Perna din pânză, preluată de pe una din cele 13 bărci de salvare care au transportat supraviețuitorii către nava de salvare, SS Carpathia, vine la pachet cu dovezi solide de autenticitate. Are încă atașată plăcuța originală a bărcii de salvare, sub forma unui steag al companiei White Star, și este prevăzută cu patru ochiuri de alamă intacte.

Mai mult, obiectul este însoțit de o bucată originală de frânghie de pe navă și de documente care îi atestă proveniența. V-ați gândit vreodată cum altfel ai putea demonstra că o pernă a fost martoră la o asemenea tragedie?

Povestea tragică din spatele obiectului

Istoria acestei perne începe cu o prietenie frântă de dezastrul din 14 aprilie 1912. Richard William Smith, un importator de cafea și ceai din Londra, se afla la bordul pachebotului pentru a se întâlni în New York cu prietenul său, T.G. Matthews, un coleg importator de ceai din Brooklyn.

Smith s-a numărat printre cei 1.500 de oameni care au murit în acel dezastru.

Cadavrul său nu a fost niciodată identificat. Dar povestea nu se oprește aici. Potrivit licitatorului Andrew Aldridge, Matthews a fost atât de afectat de cele întâmplate, încât a cumpărat perna atunci când aceasta a fost scoasă la vânzare pentru prima dată de către Meyer-Forest Corporation, o importantă companie de echipamente pentru nave cu aburi.

Un obiect păstrat peste un secol

Autenticitatea este confirmată și de o declarație semnată de George Meyer, care atestă că obiectul era un „scaun de barcă de salvare de pe Titanic, luat din una dintre cele treisprezece bărci de salvare aduse aici de nava de salvare SS Carpathia, împreună cu supravieţuitorii norocoşi care au fost salvaţi în dimineaţa următoare”.

Matthews a păstrat perna în birourile sale până în 1926, când i-a transmis-o nepotului său, George Matthews Byers. Abia în 1987 familia Byers a vândut-o. De atunci, a mai avut doar doi proprietari, iar actualul vânzător (care a dorit să rămână anonim) o scoate acum la licitație la sediul casei Henry Aldridge & Son din Devizes, Wiltshire.