O victorie considerată istorică a fost obținută în Statele Unite împotriva giganților tehnologici. O tânără în vârstă de 20 de ani a câștigat un proces intentat companiilor Meta și YouTube, pe care le-a acuzat direct de afectarea sănătății sale mintale. Suma pe care cele două companii trebuie să o plătească se ridică la șase milioane de dolari.

Acuzații grave la adresa platformelor

Femeia a susținut în fața instanței că a devenit dependentă digital încă din copilărie. Iar această dependență, susține ea, nu a rămas fără urmări. Aplicațiile dezvoltate de cele două companii i-ar fi cauzat dismorfie corporală, stări anxioase persistente și, în cele din urmă, au adus-o la un pas de sinucidere.

Verdictul juraților americani

Ce au decis jurații americani, până la urmă? Ei au constatat o neglijență clară din partea dezvoltatorilor în proiectarea aplicațiilor. Producătorii sunt acuzați că au fost conștienți de faptul că designul platformelor lor este periculos pentru tineri (un aspect dezbătut intens în ultimii ani), dar nu au avertizat în niciun fel asupra riscurilor utilizării.

Reacția giganților tech

Lucrurile nu se opresc aici, clar.

Apărătorii celor două companii au anunțat imediat că vor face apel la decizie. Argumentul lor principal este simplu, la prima vedere. Ei susțin că o singură aplicație nu poate fi asociată direct cu problemele complexe de sănătate mintală ale tinerilor.

Un val de procese similare

Și totuși, acest caz nu este unul izolat, ci face parte dintr-un fenomen mult mai amplu. La tribunalul din California, de exemplu, sunt înregistrate în prezent peste 2.400 de procese similare împotriva Meta și a altor societăți care au dezvoltat aplicații și rețele sociale.