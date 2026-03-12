O tibie de 74 de milioane de ani rescrie istoria T-rex. Noul dinozaur cântărea 4,7 tone

O tibie uriașă, descoperită în anii ’70 într-o zonă izolată din New Mexico, aparține unei rude apropiate a celebrului Tyrannosaurus rex. Noua analiză a fosilei vechi de 74 de milioane de ani dezvăluie un prădător care a trăit cu câteva milioane de ani înaintea lui T-rex și ar putea fi chiar un strămoș direct al acestuia.

Osul, lung de aproape un metru, sugerează existența unui tiranozaur de 4,7 tone, denumit de cercetători „tiranozaurul Hunter Wash”. Potrivit unui studiu publicat în revista Scientific Reports și citat de Adevarul, acest dinozaur era posibil cel mai mare prădător al epocii sale. Fosila a fost descoperită de studenți de la Universitatea New Mexico în formațiunea stâncoasă Hunter Wash.

Un prădător de 4,7 tone, mai vechi decât T-rex

Tibia, care datează din Cretacic, are o lungime de 96 de centimetri și o lățime de 13 centimetri. Dimensiunile sale reprezintă aproximativ 80% din mărimea aceluiași os găsit la „Sue”, cel mai mare exemplar de T-rex cunoscut. Oamenii de știință estimează că dinozaurul Hunter Wash ar fi putut atinge o lungime de 10,5 metri, comparativ cu cei 12,3 metri ai lui Sue.

Cu o greutate estimată la 4,7 tone, acest prădător era de două ori mai mare decât alți tiranozauri contemporani din America de Nord, precum Daspletosaurus și Gorgosaurus. „Dimensiunea enormă de lui T-rex este o specializare care a apărut relativ târziu în evoluția tiranozaurilor. Pe măsură ce mergi înapoi în timp, te-ai aștepta să găsești animale care nu sunt chiar atât de mari, deci astfel de urme”, a declarat paleontologul Nick Longrich de la Universitatea Bath din Anglia, autorul principal al studiului.

Strămoș direct sau văr apropiat?

Deoarece a fost descoperit un singur os, cercetătorii nu pot încă atribui o denumire științifică speciei. Relația exactă cu T-rex, care a apărut pe Terra acum 67 de milioane de ani, rămâne un subiect de dezbatere. Fără un craniu complet, este dificil de stabilit dacă Hunter Wash este un strămoș direct sau doar o rudă apropiată.

„Fosila este în concordanță cu ipoteza că această specie este înrudită direct cu T-rex, dar am avea nevoie cu adevărat de un craniu complet pentru a ști dacă este un strămoș direct sau un verișor apropiat al lui T-rex. Este posibil să fi fost o specie timpurie de tiranozaur, dar, încă o dată, am avea nevoie de un material complet’, a adăugat Nick Longrich.

Originea sudică a tiranozaurilor

Noua descoperire susține teoria conform căreia genul tiranozaurilor a evoluat în partea sudică a continentului Laramidia, care cuprindea vestul Americii de Nord de astăzi. În acea epocă, continentul era împărțit în două de un vast canal maritim. Anthony Fiorillo, coautor al studiului și director executiv al Muzeului de Istorie Naturală și Știință din New Mexico, a subliniat asemănările dintre fosilă și oasele de T-rex.

„Această tibie se potrivește foarte bine cu tibia de tiranozaur”, a declarat Fiorillo. El a continuat: „Ținând cont de asemănarea remarcabilă a tibiei din studiul nostru cu tibia de T-rex, atunci da, considerăm că cele două animale erau foarte strâns înrudite. Vom ști mai multe când vom găsi mai multe fosile”. Echipa de cercetători plănuiește noi expediții în zonă pentru a căuta mai multe rămășițe ale acestui uriaș preistoric. „Ne dezvoltăm planurile pentru a extinde căutările cu scopul de a găsi mai multe materiale fosile”, a confirmat Anthony Fiorillo.