O tehnică minim invazivă inovatoare, arterializarea transcateter a venelor profunde (TADV), oferă speranță pacienților cu ischemie severă a membrelor fără alte opțiuni, îmbunătățind semnificativ calitatea vieții și reducând riscul de amputare.

Persoanele care suferă de ischemie cronică severă a membrelor trăiesc zilnic cu dureri persistente, răni care nu se vindecă și riscul constant de amputare, mai ales atunci când tratamentele clasice nu mai pot fi aplicate. Pentru acești pacienți, fiecare zi înseamnă o luptă cu durerea și cu lipsa unei soluții eficiente. O nouă procedură minim invazivă schimbă această perspectivă și aduce o alternativă reală.

O cale nouă acolo unde opțiunile se termină

Ischemia cronică severă a membrelor inferioare reprezintă stadiul avansat al bolii arteriale periferice. Arterele din picioare se îngustează din cauza depunerilor de grăsime, iar circulația sângelui este tot mai slabă. Această problemă afectează peste 20 de milioane de oameni în întreaga lume.

De obicei, tratamentul presupune refacerea circulației, fie prin proceduri minim invazive, fie chirurgical. Totuși, aproximativ 10% dintre pacienți nu pot beneficia de aceste intervenții din cauza vârstei înaintate, a afectării severe a vaselor sau a riscului crescut de complicații precum insuficiența cardiacă sau renală.

Fără soluții eficiente, acești pacienți se confruntă cu dureri constante, ulcere care nu se vindecă, mobilitate redusă și riscul mare de amputare. Calitatea vieții scade dramatic, iar speranța se diminuează.

O procedură care schimbă regulile jocului

Arterializarea transcateter a venelor profunde, cunoscută ca TADV, aduce o abordare diferită față de metodele clasice. Când arterele sunt complet blocate, medicii folosesc o venă sănătoasă pentru a redirecționa sângele spre picior.

Procedura folosește sistemul LimFlow (Stryker) și constă în introducerea unui cateter prin piele, urmată de plasarea unui stent special. Acest stent creează o legătură între o arteră blocată și o venă profundă sănătoasă din același picior. Astfel, sângele este deviat prin această venă, care preia rolul de a transporta oxigenul și nutrienții acolo unde este nevoie, ocolind blocajul arterial.

Prin această metodă, vena acționează temporar ca o arteră, restabilind circulația spre zonele afectate. Procedura este minim invazivă și reprezintă o soluție pentru cazurile unde alte tratamente nu mai pot fi aplicate.

Rezultatele care dau speranță

Eficiența TADV a fost analizată în studiul PROMISE III, desfășurat pe 100 de pacienți cu forme foarte severe de ischemie a membrelor, selectați după clasificarea Rutherford. Mulți dintre aceștia aveau deja pierderi de țesut.

Datele prezentate inițial în 2025 arată că, la șase luni după procedură, 80,7% dintre pacienți erau în viață fără să fi trecut printr-o amputație majoră. Acest rezultat reprezintă un progres important pentru cei care nu aveau alte opțiuni terapeutice.

Viața de zi cu zi, altfel după intervenție

Studiul a urmărit și impactul asupra calității vieții, folosind un chestionar derivat din VascuQoL-6. Rezultatele, prezentate la sesiunea științifică a Society for Cardiovascular Angiography and Interventions (SCAI2026) din Montreal, arată îmbunătățiri semnificative.

După șase luni, procentul pacienților îngrijorați de circulația slabă a scăzut de la 90% la 45%. Îngrijorarea legată de participarea la activități sociale a scăzut de la 72% la 40%.

Problemele de somn, inclusiv dificultățile de a adormi sau de a menține somnul, au scăzut de la 85% la 40%. Impactul rănilor la nivelul piciorului asupra vieții de zi cu zi a fost raportat de 79% dintre pacienți la început, iar după șase luni doar 39% mai aveau astfel de probleme.

Următorii pași și ce urmează pentru pacienți

Autorii studiului subliniază că aceasta este prima evaluare a calității vieții într-un studiu de acest tip care include indicatori orientați către pacient. Rezultatele arată o îmbunătățire reală în viața de zi cu zi a pacienților.

Dr. Mehdi Shishehbor, medic cardiolog intervenționist la University Hospitals din Cleveland, Ohio, și cercetător principal al studiului, a declarat: „Este pentru prima dată când evaluările calității vieții din studiul PROMISE III au fost adaptate pentru a include indicatori centrați pe pacient. Rezultatele noastre indică o nouă opțiune promițătoare pentru pacienții cu ischemie cronică severă a membrelor, oferind o soluție suplimentară pentru cei care nu au alte variante de tratament.”

El a mai adăugat: „Orice medic care tratează această categorie de pacienți ar trebui să fie conștient de potențialul procedurii, iar cei care nu pot oferi această tehnologie ar trebui să ia în considerare trimiterea pacienților către centre care o utilizează.”

În prezent, cercetătorii lucrează la îmbunătățirea stentului, la scurtarea timpului de intervenție și la o selecție mai bună a pacienților care pot beneficia cel mai mult de această procedură. TADV aduce o speranță concretă pentru cei care până acum aveau foarte puține soluții și o calitate a vieții în continuă scădere.

Pe măsură ce vor apărea noi studii, această tehnică ar putea deveni o opțiune standard pentru pacienții cu ischemie severă a membrelor, oferindu-le șansa la o viață mai bună, fără teama de amputare.