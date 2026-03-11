O vilă de lux din Sectorul 1 al Capitalei, scoasă la vânzare pentru 800.000 de euro, uimește prin opulența sa și finisajele unice. Proprietatea este complet placată cu marmură, iar în interior se află o canapea care a costat 25.000 de euro, echivalentul unei garsoniere la momentul achiziției.

Celebrul agent imobiliar Șerban Trîmbițașu a prezentat locuința într-un material video publicat pe rețelele sociale, detaliile fiind preluate de publicația Adevarul. Vila are 400 de metri pătrați utili și este înconjurată de o curte de 233 de metri pătrați. Construcția s-a desfășurat pe parcursul a doi ani, între 2010 și 2012, sub supravegherea mai multor arhitecți.

O fortăreață placată cu marmură

Exteriorul proprietății este elementul care o diferențiază categoric pe piața imobiliară. Trîmbițașu subliniază caracterul exclusivist al casei, care este acoperită integral cu marmură adusă din străinătate. Finisajul se extinde de la bază până la acoperiș și include chiar și gardul care delimitează terenul. „Casa este exclusivistă, de top. În sensul în care nu o să mai vezi o casă ca asta! Pentru că este făcută în doi ani, cu tot felul de arhitecți”, a precizat agentul. El a adăugat, retoric: „Ați mai văzut casa placată cu marmură? Marmură de jos până sus, gardul e placat cu marmură…”

Luxul din interior: O canapea cât o garsonieră

Designul modern și atenția la detalii continuă și în interiorul locuinței. Una dintre piesele de mobilier care atrage imediat atenția este canapeaua din sufragerie. Proprietarii au investit o sumă impresionantă pentru aceasta în anul 2012, un detaliu pe care Șerban Trîmbițașu îl evidențiază pentru a ilustra nivelul investiției. „Cu banii de pe canapeaua asta îți luai o garsonieră – 25.000 de euro atât a costat în 2012”, a spus agentul imobiliar în prezentarea sa.

Curtea, o oază de relaxare cu dotări de top

Spațiul exterior a fost amenajat pentru a oferi confort și intimitate. Curtea este decorată cu aranjamente florale și brazi argintii maturi, creând o atmosferă relaxantă. Proprietatea beneficiază de mobilier de terasă, dar și de o sală de forță proprie. Pentru a asigura independența energetică, a fost instalat un generator al cărui cost se ridică la 10.000 de euro.

Prețul final pentru o proprietate unică

La finalul prezentării, Șerban Trîmbițașu a dezvăluit prețul cerut pentru această vilă. Doritorii trebuie să scoată din buzunar 800.000 de euro. Suma include întreaga proprietate, cu finisajele de lux și mobilierul exclusivist, așa cum a fost prezentată în materialul video.