Olanda devine oficial prima țară din cadrul NATO care va integra drone în absolut toate unitățile sale de luptă. Începând din aprilie, armata olandeză va demara un proces de recrutare pentru 1.000 până la 1.200 de persoane care vor deservi noile unități specializate în operarea dronelor și contracararea acestora.

O premieră în NATO

Anunțul a fost făcut de comandantul Onno Eichelsheim în cadrul emisiunii TV WNL Op Zondag. Acesta a explicat că atât utilizarea dronelor, cât și apărarea împotriva lor, au căpătat un rol mult mai important în războiul modern, motiv pentru care este necesară o schimbare structurală. Inițiativa va integra, așadar, capabilități de drone în toate unitățile de luptă ale armatei.

„Este o interacțiune diferită. Trebuie să modernizăm și să adaptăm continuu sistemele”, a spus Eichelsheim.

Până la urmă, Olanda este prima țară din Alianță care implementează o astfel de abordare cuprinzătoare.

Lecțiile de pe front

Iar decizia nu vine din neant. Comandantul forțelor armate olandeze a subliniat că măsura reflectă lecțiile învățate din conflictele recente, în special cele din Ucraina și Orientul Mijlociu, unde războiul purtat cu ajutorul dronelor a devenit din ce în ce mai decisiv. V-ați gândit vreodată cât de repede se schimbă tehnologia pe câmpul de luptă? Eichelsheim a evidențiat și că o cooperare strânsă cu industria dronelor este esențială pentru succesul planului, invocând necesitatea unor actualizări tehnologice continue.

Contextul cheltuielilor militare

Toată această extindere se înscrie într-un context mai larg, în care aliații NATO, inclusiv Olanda, s-au angajat la summitul de anul trecut de la Haga să crească vizibil cheltuielile pentru apărare. Ținta pe termen lung este de 5% din PIB.

O sumă uriașă.

Pentru Olanda, acest procent ar însemna aproape 50 de miliarde de euro alocate apărării.

Un duș rece din Estonia

Numai că, dincolo de planurile ambițioase, realitatea de pe teren arată puțin diferit. Exercițiile de primăvară „Hedgehog-2025” (organizate în Estonia) au demonstrat că experiența acumulată de Ucraina în utilizarea dronelor nu este încă pe deplin integrată în pregătirea forțelor NATO. Potrivit scenariului, câmpul de luptă a fost făcut aproape „transparent” prin recunoaștere permanentă și utilizarea intensivă a dronelor, pentru a simula condițiile unui conflict de mare intensitate. Deși scopul a fost testarea adaptării trupelor, rezultatul a fost considerat un eșec pentru forțele Alianței, conform unei analize The Wall Street Journal.