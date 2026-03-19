Oman cere oprirea războiului cu Iranul după ce Pentagonul a cerut 200 de miliarde de dolari

Ministrul de Externe al Omanului, Badr Al-Busaidi, lansează un avertisment dur la adresa Washingtonului. El susține că Statele Unite au fost atrase într-un conflict împotriva Iranului din care nu pot ieși învingătoare, exact în momentul în care Pentagonul cere peste 200 de miliarde de dolari pentru continuarea operațiunilor militare.

O eroare de calcul

Într-o analiză publicată în The Economist, oficialul din Oman nu se ferește de cuvinte. El consideră că administrația americană a pierdut controlul propriei politici externe, fiind atrasă într-un conflict care nu îi servește interesele.

„Cea mai mare eroare de calcul a administrației americane a fost, fără îndoială, faptul că s-a lăsat atrasă în acest război. Nu este războiul Americii și nu există niciun scenariu plauzibil în care atât Israelul, cât și SUA să obțină ceea ce își doresc. Este un adevăr incomod, dar necesar, pentru că arată cât de mult a pierdut America controlul asupra propriei politici externe. Și, tocmai de aceea, trebuie spus”, a declarat Al-Busaidi.

interesele Israelului, care vizează o schimbare de regim la Teheran, nu sunt aceleași cu ale Statelor Unite. Iar atingerea acestor obiective, avertizează ministrul, ar însemna o campanie militară de lungă durată, inclusiv cu trupe la sol, deschizând un nou capitol al „războaielor fără sfârșit”.

Ce propune Omanul?

Ca soluție pentru ieșirea din criză, ministrul a făcut un apel clar la reluarea imediată a negocierilor dintre Washington și Teheran. Dar nu e totul.

Al-Busaidi propune ca discuțiile să fie completate de un acord regional mult mai amplu. Acesta ar trebui să vizeze neagresiunea și, mai ales, controlul strict al tehnologiilor nucleare.

Obiectivele operațiunii „Epic Fury”

Numai că, la Washington, lucrurile stau puțin diferit. Administrația americană și-a definit foarte clar țintele. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că operațiunea „Epic Fury” are patru obiective majore.

Hai să vedem care sunt acestea:

distrugerea completă a capacităților Iranului de a produce și utiliza rachete balistice;

neutralizarea flotei navale iraniene;

eliminarea grupărilor susținute de Teheran care destabilizează Orientul Mijlociu;

garantarea faptului că Iranul nu va deține niciodată arme nucleare.

Costuri uriașe și trupe la sol

Escaladarea vine pe un fond extrem de tensionat. Pe 28 februarie 2026, SUA și Israelul au lansat o operațiune militară comună de amploare împotriva Iranului, iar chiar în prima zi a bombardamentelor a fost ucis liderul iranian Ali Khamenei, alături de alți oficiali de rang înalt.

Cifrele vorbesc de la sine.

Pe 18 martie, Pentagonul a solicitat Casei Albe aprobarea pentru a cere Congresului peste 200 de miliarde de dolari (o sumă colosală, chiar și pentru bugetul american) destinați continuării operațiunilor militare. V-ați gândit vreodată ce înseamnă o asemenea sumă în termeni de echipamente și logistică?

Și, ca și cum nu ar fi de ajuns, presa internațională relatează că administrația președintelui Donald Trump analizează deja desfășurarea a mii de militari americani în Orientul Mijlociu, în vederea unor posibile operațiuni terestre chiar pe teritoriul iranian.