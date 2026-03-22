Donald Trump se află „între ciocan și nicovală” după trei săptămâni de război în Iran și transmite lumii „un mesaj de slăbiciune”, afirmă Leon Panetta, fostul director al CIA care a coordonat eliminarea lui Osama bin Laden. Conflictul, început pe 28 februarie cu un atac-surpriză al Israelului care l-a ucis pe liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a dus deja la moartea a 13 militari americani și a peste 1.400 de iranieni.

Un președinte care gândește ca un copil

Leon Panetta, în vârstă de 87 de ani, nu se ferește de cuvinte dure la adresa actualului președinte. E drept că, la prima vedere, eliminarea lui Khamenei părea o victorie, însă lucrurile stau acum complet diferit. „Are tendința să fie naiv în privința modului în care evoluează lucrurile”, a declarat Panetta, care a servit în administrațiile Clinton și Obama.

Mai mult, fostul oficial critică direct modul de gândire al lui Trump. „Dacă spune ceva și repetă suficient, speră că va deveni realitate. Dar asta fac copiii, nu președinții.”

strategia SUA a eșuat. Khamenei a fost succedat de fiul său, Mojtaba, considerat mult mai dur. „Am înlocuit un lider în vârstă, aflat aproape de sfârșitul vieții, într-un moment în care iranienii erau dispuși să iasă în stradă sperând că își pot schimba sistemul de guvernare. Iar acum avem un regim mai consolidat, un lider mai tânăr care va rămâne mult timp la putere și care este mult mai dur decât predecesorul său. Nu a fost deloc un rezultat bun.”

O criză provocată chiar de Trump

Riposta Iranului a lovit unde doare mai tare: regimul de la Teheran a blocat strâmtoarea Ormuz, aruncând piețele energetice globale în haos. Aproximativ o cincime din petrolul tranzacționat la nivel mondial trece prin această rută vitală. V-ați fi gândit că un asemenea risc poate fi ignorat?

Panetta susține că era o consecință previzibilă, o criză provocată chiar de președinte. „Nu trebuie să fii expert ca să înțelegi că, dacă intri în război cu Iranul, una dintre cele mai mari vulnerabilități este strâmtoarea Ormuz, care poate genera o criză petrolieră uriașă și poate duce la explozia prețurilor la combustibil. În fiecare consiliu de securitate națională la care am participat și în care s-a discutat despre Iran, acest subiect a apărut mereu.”

Și totuși, administrația Trump pare să fi fost luată prin surprindere. „Dintr-un motiv sau altul, fie nu au luat în calcul această consecință, fie au crezut că războiul se va termina rapid. Nu au fost pregătiți și acum plătesc prețul.”

Fără ieșire și fără aliați

Acum, Trump întâmpină dificultăți în a justifica războiul pe plan intern, cu prețul petrolului în creștere și popularitatea sa în scădere. Iar opțiunile sunt limitate. „Se confruntă cu o alegere dificilă: extinde războiul pentru a redeschide strâmtoarea și a elimina acest avantaj al Iranului, sau se retrage și declară victoria, deși toată lumea va înțelege că a eșuat. Este într-o situație complicată, dar nimeni nu este responsabil pentru ea mai mult decât Donald Trump.”

Problema se adâncește din cauza lipsei de sprijin extern. După ce a sugerat că alte țări ar trebui să ajute, reacția a fost slabă, moment în care Trump a catalogat NATO drept „un tigru de hârtie” și i-a ironizat pe aliați. „Dacă plănuiești un război, nu e o idee rea să discuți cu aliații. Alianțele sunt esențiale pentru orice efort militar. Am învățat asta încă din Al Doilea Război Mondial. Dar el tratează alianțele cu superficialitate, iar acum se vede nevoit să ceară ajutorul celor pe care nu i-a tratat bine.”

Fostul secretar al Apărării a adăugat, râzând:

„Culegi ceea ce ai semănat.”

Un mesaj de slăbiciune

Panetta îl sfătuiește pe Trump să renunțe la „gândirea magică” și să accepte realitatea: armata trebuie să intervină pentru a redeschide strâmtoarea. „Fără îndoială vor exista pierderi de vieți omenești și războiul se va extinde, dar nu văd alternativă. Este un test pentru SUA.” Până la urmă, opțiunile sunt puține. „Dacă reușește să redeschidă strâmtoarea, ar putea avea o bază pentru negocieri și o eventuală încetare a focului. Altfel, va fi clar că a eșuat.”

Criticile se extind și la actualul șef al Pentagonului, Pete Hegseth (fost prezentator TV). „Nu este un secretar al Apărării, ci doar un executant al dorințelor lui Trump.” Mai mult, Panetta este șocat de videoclipurile recente ale Casei Albe, în stil de meme, și de folosirea unei fotografii cu Trump la repatrierea militarilor morți într-o campanie de strângere de fonduri. „Prin astfel de gesturi, transmite un mesaj de slăbiciune, nu de forță.”

După ce o rachetă a lovit o școală de fete din sudul Iranului, ucigând cel puțin 175 de persoane, Trump a dat vina pe Iran. Panetta a concluzionat: „Orice alt președinte ar fi recunoscut greșeala și și-ar fi cerut scuze. El nu face asta. Creează imaginea unei Americi care amintește de stereotipul negativ pe care mulți îl aveau odinioară despre această țară.”