OMV a scumpit motorina premium cu 1,50 lei pe litru. Explicațiile unui expert

Motorina se scumpește accelerat, iar OMV afișează cele mai mari prețuri din piață, cu creșteri de până la 1,50 lei pe litru la sortimentul premium de la începutul conflictului din Iran. După ce tensiunile din Orientul Mijlociu au escaladat, tarifele operatorului au urcat cu până la 20 de bani pe litru peste nivelul celorlalte stații de alimentare. Diferențele față de concurență ajung și la 30 de bani pe litru, stârnind întrebări printre șoferi.

Marja comercială, cheia scumpirilor

Principalul motiv din spatele acestor prețuri piperate este legat de marja comercială și de o bază de clienți considerată „captivă”. Expertul în energie Dumitru Chisăliță explică faptul că OMV mizează pe fidelitatea clienților săi, permițându-și astfel să crească prețurile. Cum vine asta, mai exact?

„În primul rând, OMV taxează segmentul captiv, nu costul. În criză, companiile nu mai prețuiesc strict pe baza costului curent, ci pe baza a ceea ce poate suporta clientul fără să plece. Dacă ai flotă, rută fixă, card de combustibil, obicei de alimentare, preferință pentru anumite stații sau convingerea că „OMV e mai sigur pentru motor”, ești client mai puțin elastic”, afirmă Chisăliță. Iar dovezile par să susțină teoria. „Faptul că OMV Petrom raportează explicit că rezultatul din retail a crescut din margini mai bune la carburant, iar OMV Group spune același lucru pentru retail, arată direct că marja comercială e parte din explicație, nu doar costul de aprovizionare”.

Anticiparea crizei și motorina premium

Când piețele devin volatile, retailerii nu se mai uită doar la costul stocului actual, ci la cât i-ar costa să îl înlocuiască în viitorul apropiat. Această strategie duce la majorări de prețuri preventive. „Asta duce la prețuri ridicate chiar înainte ca toate costurile reale să fi intrat complet în pompă. Exact asta se vede în episoadele recente de scumpiri din România, puse pe seama tensiunilor externe și a cotațiilor internaționale ale țițeiului și produselor petroliere”, adaugă expertul.

V-ați gândit vreodată că plătiți mai mult pentru liniște decât pentru combustibil? Motorina premium devine instrumentul perfect pentru creșterea profitului în astfel de perioade. „Costul suplimentar real al pachetului de aditivi există, dar nu explică singur ecarturi de peste 1 leu/litru. Premiumul funcționează ca un „vehicul de monetizare a anxietății”: șoferul plătește în plus ca să cumpere liniște, nu neapărat combustibil proporțional mai valoros. În criză, asta devine și mai profitabil”, explică președintele Asociației Energia Inteligentă.

Strategia de grup OMV Petrom

Arhitectura de piață formată din OMV și Petrom, parte a aceluiași grup, este esențială pentru a înțelege dinamica prețurilor. Strategia permite acoperirea a două segmente de clienți simultan. Petrom se adresează șoferilor sensibili la preț, în timp ce OMV monetizează clientela mai puțin preocupată de costul final.

„Nu trebuie ca OMV să fie competitiv cu Lukoil la fiecare litru; îi ajunge ca Petrom să nu lase clientul ieftin să fugă prea departe din grup. Cu alte cuvinte, grupul își apără volumul prin Petrom și își extrage marja de profit prin OMV”, declară Dumitru Chisăliță. Dar stabilitatea cererii joacă și ea un rol. „OMV Petrom arată și că cererea de retail în România a rămas în linii mari stabilă, ceea ce înseamnă că există spațiu să ridici marja fără să pierzi dramatic volume”.

Lider de preț, dar nu neapărat cartel

Atunci când un jucător dominant crește prețul, practic testează piața. „Când un jucător cu rețea puternică urcă primul, încearcă să afle cât suportă piața. Dacă ceilalți îl copiază, noul nivel devine „normal”. Dacă nu, rămâne cu o primă de preț și cu o clientelă mai captivă”, precizează expertul. Iar datele recente confirmă acest comportament: „la standard OMV e doar deasupra, dar încă aproape de pluton; la premium s-a desprins clar”.

Numai că nu-i chiar așa simplu să vorbim de înțelegeri ilegale. Chisăliță subliniază că „asta nu înseamnă automat cartel”.

Poate fi vorba de o strategie perfect legală. „Poate fi comportament rațional într-o piață tensionată. Consiliul Concurenței a spus recent că monitorizează piața, dar nu a identificat până acum înțelegeri de tip cartel. Asta nu înseamnă că prețurile sunt „corecte”; înseamnă doar că nu există, cel puțin public, dovadă de coordonare ilegală. O companie poate profita de context foarte dur și perfect legal, atât timp cât nu se înțelege explicit cu rivalii”, a concluzionat el. O analiză recentă a arătat că motorina era, în medie, cu circa 10 bani/l peste nivelul justificat de costurile pieței, într-o țară care are infrastructură de rafinare și logistică ce ar trebui (în mod normal) să amortizeze șocurile.

Concret, joi, 19 martie, OMV vindea motorina premium cu 10,09 lei/litru, o creștere de circa 1,5 lei față de 27 februarie, când prețul era între 8,60 și 8,70 lei/litru. În cazul motorinei standard, prețul a ajuns la 9,54 lei/litru, cu 1,34 lei mai mult față de cei 8,20 lei/litru afișați la finalul lunii februarie.