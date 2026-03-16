OMV Petrom negociază cu ucrainenii de la Naftogaz pentru un zăcământ cheie în Marea Neagră

Compania ucraineană de petrol şi gaze Naftogaz poartă negocieri cu OMV Petrom pentru un parteneriat strategic. Discuțiile vizează un zăcământ cu rezerve „substanţiale” de gaze descoperite în Marea Neagră înainte de invazia Rusiei, conform unor surse din piață.

Discuții în stadiu incipient

Sursele au confirmat că Naftogaz „este în negocieri cu compania română OMV Petrom pentru a forma un parteneriat legat de acest zăcământ”. Discuţiile sunt, e drept, în stadiu iniţial. Mai mult, dezvoltarea propriu-zisă a zăcământului nu va începe înainte de încheierea războiului.

Deși cantitatea exactă de gaze recuperabile nu a fost indicată, una dintre surse a numit perimetrul „unul dintre cele mai promiţătoare zăcăminte de gaze din regiunea Mării Negre”, o zonă unde România și Turcia dezvoltă deja depozite pe cont propriu.

Cifrele exacte nu au fost comunicate.

Reprezentanţii Naftogaz şi OMV Petrom nu au răspuns imediat solicitărilor de a face comentarii pe marginea acestui subiect.

Potențial strategic pentru Europa

Iar miza este uriașă, dincolo de interesele companiilor. Descoperirea ar putea, în cele din urmă, să sporească securitatea energetică a Europei, care și-a redus masiv legăturile cu Rusia, și subliniază potențialul Mării Negre pentru noi descoperiri majore. Ucraina caută acum să atragă tehnologie occidentală (esențială pentru extracția din adâncuri) pentru a demara proiectul.

Stai puțin, cum stau lucrurile tehnic? Se pare că studii seismice au fost deja efectuate parţial la zăcământ, iar datele 3D şi 2D sunt disponibile, conform uneia dintre surse.

Contextul politic și declarațiile oficiale

Toată această mișcare se petrece pe un fond politic deja conturat. Chiar luna aceasta, după întâlnirea cu preşedintele României, Nicuşor Dan, la Bucureşti, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că cele două ţări au ca obiectiv explorarea în comun a proiectelor de extragere a gazelor din platoul Mării Negre. El nu a oferit atunci detalii suplimentare.

Înaintea războiului, Ucraina avea resurse aproape suficiente de gaze. Dar a fost forţată să majoreze mare importurile după ce atacurile ruseşti au afectat aproximativ jumătate din facilităţile sale de producţie.

Activitatea OMV Petrom în regiune

Numai că OMV Petrom nu este la prima inițiativă de acest fel în Marea Neagră, o zonă marcată de prezența minelor marine de la începutul războiului. V-ați gândit vreodată la complexitatea logistică a unor astfel de operațiuni în plin conflict?

Grupul, al cărui acţionar majoritar este OMV AG din Austria, explorează deja perimetrul offshore Han Asparuh din zona bulgară a mării. În România, compania dezvoltă proiectul Neptun Deep în parteneriat cu firma de stat Romgaz.

Producţia din Neptun Deep ar urma să înceapă în 2027, dublând producţia de gaze a ţării și transformând astfel România într-un exportator net.