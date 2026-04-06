O operațiune de salvare demnă de un film de acțiune s-a desfășurat în munții Iranului, după ce un avion de luptă american F-15 Eagle a fost doborât. Unul dintre cei doi militari de la bord a fost recuperat rapid, însă celălalt, un ofițer de comunicații rănit grav, a declanșat o misiune spectaculoasă coordonată de CIA, în timp ce Teheranul oferea o recompensă de 60.000 de dolari pentru capturarea sa.

Avion F-15 doborât deasupra Iranului

Totul a început vineri, 3 aprilie, când aeronava F-15 Eagle a fost lovită în provincia Isfahan din sud-vestul Iranului. Incidentul marchează primul avion american doborât în regiune din 2003, de la războiul din Golf. Cel mai probabil, aparatul de zbor a fost atins de o rachetă cu un sistem nou de ghidare cu infraroșu, atât de avansat încât nu a fost detectat de sistemele de avertizare de la bord.

Cei doi membri ai echipajului au reușit să se catapulteze. Pilotul a fost recuperat rapid. Dar ofițerul de comunicații a rămas singur, rănit, la 50 de kilometri de orice zonă sigură.

Vânat în munți pentru 60.000 de dolari

A început imediat o cursă contracronometru. În timp ce comando-uri americane erau trimise pe teritoriul iranian, Teheranul a mărit miza și a oferit o recompensă de 60.000 de dolari pentru prinderea militarului. V-ați gândit vreodată cum supraviețuiești în asemenea condiții? Militarul, instruit în proceduri speciale, a urcat la peste 2.000 de metri altitudine și a mers pe jos cel puțin 20 de kilometri pe un teren extrem de accidentat.

Avea la el doar un pistol.

Și un dispozitiv care transmitea semnale criptate către comandamentul american, indicându-i poziția și starea. Pentru a nu fi localizat de inamic, a transmis semnale rare și foarte scurte.

CIA intră în scenă cu drone și dezinformări

Aici intervine CIA, care a preluat coordonarea misiunii de salvare în șase etape. După ce i-au identificat poziția exactă, agenții au declanșat o operațiune de diversiune. Au răspândit informații false, conform cărora militarul fusese deja salvat și mutat într-o altă zonă, pentru a deruta forțele iraniene.

Numai că asta nu a fost tot. Deasupra poziției sale au fost trimise drone MQ-9 Reaper care au primit un ordin clar: să atace orice persoană aflată la mai puțin de 5 kilometri de militarul american. În paralel, alte avioane de atac la sol au blocat mai multe drumuri și au distrus infrastructura de comunicații din zonă pentru a izola complet perimetrul.

Extracție cu peripeții în deșert

Odată perimetrul securizat, au fost mobilizați membri ai unității de elită SEAL (o forță specială a marinei americane). Comando-urile au ajuns la militar și l-au extras din ascunzătoarea sa din munți. Operațiunea părea încheiată, dar au apărut complicații. Două aeronave de transport, menite să evacueze echipa, au rămas blocate în noroi pe o pistă improvizată din deșert.

Forțele speciale au fost nevoite să aștepte ore în șir sosirea altor avioane. Până la urmă, toți militarii americani, inclusiv ofițerul rănit, au fost evacuați cu succes, acesta din urmă fiind transportat în Kuweit pentru a primi îngrijiri medicale.

Operațiunea a fost coordonată direct de la Casa Albă. Președintele Donald Trump a declarat că „recuperarea militarului era esențială pentru a evita un dezastru de imagine”.