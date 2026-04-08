Premierul ungar Viktor Orban a confirmat marți că a discutat „despre pace” cu președintele rus Vladimir Putin, după ce o stenogramă a convorbirilor dintre cei doi a fost publicată de Bloomberg. Reacția sa vine ca un răspuns direct la acuzațiile lansate de omologul său polonez, Donald Tusk.

Răspunsul tranșant al lui Orban

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul de la Budapesta a recunoscut deschis discuția cu liderul de la Kremlin. „Este adevărat. Am vorbit cu preşedintele rus despre încheierea războiului şi organizarea unui summit pentru pace între Statele Unite şi Rusia la Budapesta”, a scris Orban. Iar mesajul s-a încheiat cu o întrebare directă adresată lui Tusk: „Tu ce ai făcut pentru pace?”.

Replica vine după ce liderul polonez a afirmat că Orban s-a pus „în întregime la dispoziţia lui Putin”. În același mesaj, Tusk i-a întrebat pe preşedintele polonez Karol Nawrocki şi pe Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de opoziţie Lege şi Justiţie (PiS), dacă și ei îl susţin pe premierul ungar în această privință.

Fabula leului și promisiunea de ajutor

Dezvăluirile la care face referire Tusk provin dintr-o convorbire telefonică din octombrie anul trecut. Conform unei transcrieri obținute de Bloomberg, Orban s-a arătat dispus să-l ajute pe președintele rus în orice mod posibil. „În orice problemă în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziţia dumneavoastră”, i-ar fi spus prim-ministrul ungar lui Putin.

Pentru a-și sublinia sprijinul, Orban a făcut referire la o fabulă a lui Esop, populară în Ungaria. Este vorba despre povestea șoarecelui care eliberează un leu prins într-o plasă, după ce felina îi cruțase viața. Potrivit stenogramei, momentul l-a făcut pe Putin să râdă.

Miză electorală uriașă

Întregul scandal se desfășoară într-un context politic extrem de tensionat. Duminică vor avea loc alegeri parlamentare cruciale în Ungaria, iar sondajele sugerează că cel mai apropiat aliat al lui Vladimir Putin în Uniunea Europeană ar putea fi înlăturat de la putere după 16 ani. V-ați fi gândit la asta?

E drept că Ungaria s-a opus în mod constant ajutorului militar și financiar pentru Ucraina.

Ba chiar campania electorală a lui Orban îl prezintă pe președintele Volodimir Zelenski drept un dușman al statului ungar.