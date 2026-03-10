Otokar vrea să preia Automecanica în contractul de 4,26 miliarde lei pentru blindate

Consiliul Concurenței a intrat pe firul unei tranzacții majore din industria de apărare. Instituția analizează intenția companiei turce Otokar de a prelua Automecanica SA, partenerul său în contractul de 4,26 miliarde de lei pentru furnizarea de blindate Armatei Române, o afacere marcată de controverse.

Anunțul a fost făcut marți, 10 martie, și vizează o preluare a peste 96% din acțiunile companiei românești. Potrivit Digi24, contextul este tensionat din cauza trecutului acționarilor Automecanica, care au avut legături cu afaceri în Federația Rusă. Cele două companii colaborează pentru a livra peste 1.000 de vehicule blindate ușoare Cobra II.

Ce a declanșat analiza oficială

Otokar plănuiește să achiziționeze pachetul majoritar de acțiuni la Automecanica SA, o mișcare strategică în cadrul contractului cu statul român. Fiind o tranzacție de o asemenea anvergură, ea trebuie să primească undă verde de la autoritatea de concurență. Consiliul a confirmat demararea evaluării printr-un comunicat de presă.

„În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacție trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care o va evalua în scopul stabilirii compatibilităţii sale cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege”, a transmis instituția marți.

Miza contractului: Peste 1.000 de blindate pentru Armată

Parteneriatul dintre Otokar și Automecanica stă la baza unui contract-cadru în valoare de 4,26 de miliarde de lei. Acordul a fost câștigat de compania turcă și vizează furnizarea a peste 1.000 de autovehicule blindate Cobra II pentru Armata Română. O condiție esențială impusă de Romtehnica, compania Ministerului Apărării Naționale (MApN) care a derulat licitația, a fost ca producția majorității vehiculelor să se realizeze pe o platformă industrială din România. Astfel s-a ajuns la colaborarea cu Automecanica SA.

Acționari controversați și legături cu Rusia

Tensiunile din jurul acestui contract au apărut după ce s-au aflat detalii despre acționariatul Automecanica SA. Compania a fost preluată în noiembrie 2023 de Andrei Scobioală și de o firmă înființată de Serghei Glinka. Informațiile publice arată că ambii oameni de afaceri au fost implicați în trecut în companii care au activat pe teritoriul Federației Ruse, un detaliu sensibil pentru un contract strategic de apărare.

MApN cere despăgubiri pentru întârzieri

Situația este complicată și de problemele apărute în derularea contractului. În paralel cu analiza Consiliului Concurenței și controversele legate de acționariat, Ministerul Apărării cere despăgubiri companiei turce Otokar. Motivul invocat este legat de întârzierile înregistrate în „procesul local de producție” al blindatelor Cobra II.