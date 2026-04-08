Masa de Paște de anul acesta se anunță a fi cea mai scumpă din ultimii ani. În medie, alimentele specifice sărbătorilor, de la carne și legume la cozonaci, sunt cu aproape zece la sută mai scumpe decât anul trecut. Iar per total, nota de plată pentru o masă tradițională poate fi mai mare cu până la 25%.

Soluția din piață

Pentru mulți români, piețele agroalimentare au devenit principala soluție în fața prețurilor din supermarketuri. În Drobeta-Turnu Severin, de exemplu, producătorii locali vin cu ouă proaspete direct din gospodărie, o variantă considerată mai ieftină și mai bună de cumpărători.

„Mai accesibil da, normal. La market sunt scumpe şi oricum nu sunt bune ca alea de ţară”, ne spune o cumpărătoare.

Numai că și aici prețurile au crescut, forțând oamenii să facă tot felul de compromisuri. V-ați gândit cât de mult trebuie să tăiați de pe listă anul acesta? Unii au făcut deja calculul. „Sunt cam scumpe, acum trebuie să luăm şi noi câteva acolo. Vreo 10-15 ouă şi ăsta e Paştele. Mai puţine, pe banii noştri”, adaugă o altă persoană. Un alt client confirmă scumpirile exagerate, pe bune: „A cerut 1,50 şi 2 lei pe ouă. Scumpe, că şi cerealele sunt scumpe, dar prea s-a exagerat”.

De ce s-au scumpit ouăle

Creșterile de preț nu sunt deloc întâmplătoare. Costurile mai mari la furaje, facturile la energie și prețul transportului se văd direct la raft sau pe tarabă. Spre exemplu, o fermă avicolă din comuna Hinova, care produce zilnic 15 mii de ouă, a fost nevoită să ajusteze prețurile după ani în care le-a menținut constante.

„Acesta este un ou de categoria M. În momentul de faţă, pleacă de la poarta fermei cu 0,71 de bani plus TVA”, declară un comerciant. E drept că acesta este doar prețul de pornire (la care se adaugă adaosul comercial din magazine), dar el reflectă presiunea costurilor de producție.

Nu doar ouăle costă mai mult

Valul de scumpiri afectează toate produsele tradiționale. Carnea de miel, lactatele, legumele de sezon și cozonacii vin și ele cu prețuri mai mari, contribuind la o masă de Paște serios mai scumpă.

Cifrele sunt clare.

Explicația vine direct de la producători, care nu mai pot absorbi șocurile. „Carburanţii, energia au crescut cu 20-30%. Din păcate şi noi va trebui să creştem preţul pentru că nu putem merge pe pierdere”, explică Cornel Stroescu, reprezentantul unei societăți din domeniu.