Un bărbat de 30 de ani a semănat panică într-un supermarket din comuna Apahida, județul Cluj. Acesta a intrat în magazin înarmat cu un cuțit, a amenințat clienții și a agresat fizic agentul de pază care a încercat să intervină.

Atacatorul a intrat cu un cuțit la spate

Incidentul violent a avut loc pe 18 martie. Potrivit anchetatorilor, bărbatul din Apahida avea asupra sa un obiect tăietor-înțepător, pe care îl purta la spate, și a început să amenințe cu acte de violență atât clienții, cât și angajații prezenți. Mai mult, individul ar fi sugerat că nu va ezita să folosească arma împotriva oamenilor din magazin, stârnind teamă în rândul tuturor.

Agentul de pază, lovit în plină figură

În mijlocul haosului, agentul de pază al unității comerciale a încercat să aplaneze conflictul. Numai că lucrurile au degenerat rapid. Agresorul nu a stat pe gânduri și l-a lovit pe paznic direct în zona feței. Comportamentul său a tulburat grav ordinea publică, generând un sentiment de insecuritate generală printre toți cei aflați la cumpărături în acel moment.

Reținut pentru 24 de ore

Polițiștii de la Secția 2 Poliție Rurală au intervenit și l-au reținut pe suspect. Acesta a primit o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, măsura fiind dispusă în data de 18 martie. V-ați întrebat ce urmează pentru el? Ei bine, nu scapă prea ușor. Iar astăzi, 19 martie, bărbatul de 30 de ani urmează să fie prezentat în fața procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca.

Acolo se vor dispune, cel mai probabil, alte măsuri preventive.

E drept că astfel de incidente (mai ales cu arme albe) nu sunt la ordinea zilei în zonă, iar cazul a stârnit îngrijorare în comunitatea locală din Apahida. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și motivele care au condus la acest gest extrem.