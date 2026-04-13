Se rescrie istoria politică în Ungaria după 16 ani de guvernare Viktor Orbán. Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, a obținut o victorie zdrobitoare la alegeri, pe fondul unei prezențe la vot record. Aproape 80% din populație și-a exprimat opțiunea, cea mai mare participare de la căderea comunismului în 1990.

O victorie sărbătorită în stradă

Mii de oameni au umplut străzile din Budapesta pentru a celebra reușita, așteptând rezultatele fără să existe exit-poll-uri. Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a transmis un mesaj clar: „Dragi compatrioți maghiari, am reușit! […] Împreună am înlocuit regimul Orbán, împreună am eliberat Ungaria și ne-am luat țara înapoi!”

Atmosfera a fost una de euforie. Un alegător a descris momentul: „Uită-te în jur. Toți oamenii de aici sunt foarte fericiți. Nu am mai simțit așa ceva în cei 16 ani de după 2010. În realitate, a fost o mare ușurare pentru întreaga țară”. Victoria a fost posibilă datorită mobilizării tinerilor, dar și a faptului că Magyar a reușit să atragă votanți de la Viktor Orbán. „Chiar am vrut ca votul meu să conteze și sunt în al nouălea cer, pur și simplu nu-mi vine să cred”, a adăugat un alt participant.

Majoritate pentru modificarea Constituției

Și cum vine asta în cifre? V-ați întrebat vreodată ce înseamnă o victorie zdrobitoare?

Partidul Tisza are acum 138 din cele 199 de locuri în Parlament.

Practic, noua putere are posibilitatea de a modifica inclusiv Constituția. „Astăzi am câștigat pentru că poporul maghiar nu a întrebat ce poate face țara lor pentru ei, ci ce pot face ei pentru țara lor!”, a mai spus Peter Magyar.

Orbán își recunoaște înfrângerea

Dar ce a spus Viktor Orbán? Fostul premier și-a recunoscut înfrângerea și l-a felicitat pe contracandidatul său, într-o declarație scurtă și la obiect.

„Rezultatele alegerilor sunt dureroase pentru noi, dar clare. Nu ne-a fost încredințată responsabilitatea sau oportunitatea de a guverna. Am felicitat partidul câștigător. […] Vom servi națiunea maghiară și patria noastră și din opoziție”, a declarat Orbán.

Felicitări europene, tăcere la Moscova și Washington

Imediat după anunțarea rezultatelor, liderii europeni au transmis mesaje de felicitare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost printre primii, punctând că „Ungaria a ales Europa, iar Europa a ales întotdeauna Ungaria”.

Iar președintele francez Emmanuel Macron a salutat victoria: „Franța salută victoria participării democratice, atașamentul poporului maghiar față de valorile Uniunii Europene și angajamentul Ungariei față de Europa”. Felicitări au venit și din partea președintelui UDMR, Kelemen Hunor.

Numai că, în timp ce mesajele curgeau de la Bruxelles și Paris, de la Washington și Moscova a fost tăcere totală. Niciun comentariu nu a venit din partea lui Donald Trump sau a lui Vladimir Putin, ambii cunoscuți ca fiind susținători ai lui Viktor Orbán (cel puțin până la aceste alegeri).