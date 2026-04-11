Românii se împart între munte, mare și chiar pârtie pentru minivacanța de Paște, cu oferte care variază dramatic, de la 300 de lei la peste 1.600 de lei pe noapte pentru un pachet. În timp ce pe litoral hotelierii se laudă cu oferte atractive, la munte, în unitățile de lux, gradul de ocupare abia a trecut de jumătate.

Muntele, între lux și tradiție

În Poiana Brașov, primăvara și-a intrat în drepturi, oferind un peisaj mixt de verde crud și petice de zăpadă pe masivul Postăvarul. E un cadru perfect pentru drumeții, după cum confirmă și un turist. „A ieşit soarele şi vremea e caldă, dar nu foarte tare. Cred că e vremea perfectă pentru drumeţii. De asta am venit aici”, a afirmat acesta.

Dar cum stau lucrurile cu rezervările? În hotelurile de cinci stele, gradul de ocupare abia depășește 50%. Aici, prețurile reflectă exclusivitatea. „Pachetele de Paşte sunt pentru anul ăsta la trei nopţi de cazare, care include partea de spa, piscină, saună, până la 12 noaptea, mic dejun. Pachetele încep de la 1.600 de lei pe noapte pentru două persoane”, explică Sorin Coman, directorul unui hotel de 5 stele. La patru stele, ofertele pornesc de la aproximativ 330 de euro de persoană pentru trei nopți.

Și, hai să vedem, ce se pune pe masă? Bucătăriile sunt deja încinse. „Vorbim de dejunul pascal, care se va ţine în grădină, va fi live cooking. Vom avea un proţap care va cuprinde miel, vom avea stufat de miel, vom avea şi salata boeuf”, relatează Laura Mihalache, chef executiv la un hotel de 4 stele.

Litoralul, cu oferte pentru toți

De la aerul tare de munte, coborâm direct pe litoral, unde săptămâna Paștelui i-a întâmpinat pe turiști cu temperaturi de peste 20 de grade. Unii au profitat deja de vremea bună. „Soare, cald. Au copiii vacanţă şi noi iubim marea dintotdeauna”, a spus un domn aflat pe plajă.

V-ați fi așteptat la prețuri piperate? Ei bine, hotelierii de aici au pregătit pachete festive pentru toate buzunarele. „Vorbim despre două nopţi plus una la hoteluri, unde preţurile pornesc de la 300 de lei pe noapte şi ajung până la 1.500 de lei pe noapte”, afirmă Elenis Tulică, reprezentant OMD Năvodari.

Oferte pentru toate buzunarele,

O ultimă tură pe schiuri

Iar pentru cei care încă nu s-au săturat de iarnă, mai există o variantă surpriză. La Buscat, lângă Cluj-Napoca, se mai poate schia. Oferta de Paște este greu de refuzat (mai ales pentru familii): copiii schiază gratuit, în timp ce adulții plătesc doar 119 lei pentru un skipass valabil o zi întreagă.

Indiferent de alegerea făcută, turiștii ar trebui să se grăbească să profite de vremea încă bună. De mâine, meteorologii anunță o răcire în toată țara.