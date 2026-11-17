Guvernul va decide pentru fiecare companie de stat cu pierderi dacă încearcă să o salveze, o reorganizează sau o închide, a anunțat vicepremierul Marian Neacșu la 17 noiembrie 2026. El a estimat datoriile adunate de companiile de stat la circa 18 miliarde de lei, dar nu a anunțat câți bani ar urma să fie plătiți din buget pentru măsurile luate în calcul.

Cele 18 miliarde de lei reprezintă datorii, nu o cheltuială deja decisă pentru contribuabili. Neacșu a vorbit despre posibilitatea ca statul să aducă bani în unele firme, fără să indice o sumă aprobată. Nu a precizat nici cât din datorii este către stat și cât către alți creditori.

Pierderile anunțate privesc firme și perioade diferite

Vicepremierul a estimat la circa un miliard de euro pe an pierderile companiilor de stat aflate pe minus. Separat, el a spus că firmele naționale au pierdut circa un miliard de euro în 2024 și că patru dintre ele au produs 90% din această pierdere. Nu le-a numit pe cele patru.

Potrivit cifrelor prezentate de Neacșu, statul este acționar în 1.639 de firme. Dintre acestea, 165 sunt companii naționale, iar celelalte aparțin autorităților locale. Astfel, estimarea anuală și cifra pentru 2024 nu se referă la aceeași categorie de firme.

Bilanțurile din 2024 arată rezultate diferite între companii

Raportul agenției care urmărește firmele publice arată că partea rămasă ca profit din vânzările întreprinderilor publice centrale a coborât de la 27,97% în 2023 la minus 11,25% în 2024. Cifra descrie rezultatul grupului de firme, nu situația fiecăreia în parte.

CFR Călători, deținută de stat prin Ministerul Transporturilor, a trecut de la pierderi nete de 176,35 milioane de lei în 2022 și 210,84 milioane de lei în 2023 la un profit net de 29,33 milioane de lei în 2024, potrivit aceluiași raport. Situațiile financiare pentru 2024 îl indică pe Traian Preoteasa drept director general și pe Gabriel Popa drept președinte al consiliului de administrație. Neacșu nu a anunțat ce măsură va lua Guvernul pentru companie.

Complexul Energetic Oltenia, controlat de Ministerul Energiei, a avut vânzări de 3.266,12 milioane de lei în 2024, față de 6.318,63 milioane de lei în 2023. Raportul agenției indică pentru 2024 un rezultat net pozitiv de 3.175,06 milioane de lei și un rezultat pozitiv din activitatea curentă de 164,42 milioane de lei. Nici pentru această companie nu a fost anunțată o hotărâre de salvare, reorganizare sau închidere.

CFR Marfă are datorii de peste 3 miliarde de lei, potrivit vicepremierului

CFR Marfă, deținută de stat prin Ministerul Transporturilor, are datorii de peste 3 miliarde de lei către ANAF și alți creditori, a spus Neacșu. El a spus că firma a dat faliment și că bunurile și activitatea ei au trecut la Carpatica Feroviară, o companie creată de stat. Pentru CFR Marfă, vicepremierul a spus că salvarea nu mai este o opțiune.

Vicepremierul a vorbit și despre o pierdere de peste 600 de milioane pentru CFR Marfă, fără să precizeze moneda sau perioada acelei sume. Bilanțul companiei pentru 2024 arată o pierdere totală de 328.637.667 de lei, venituri totale de 828.083.320 de lei și cheltuieli de exploatare de 1.157.280.105 lei.

Pentru TAROM sunt discutate variante, nu o plată stabilită

TAROM se află sub autoritatea Ministerului Transporturilor. Neacșu a spus că firma nu va fi desființată, dar că statul caută bani pentru restituirea unui ajutor de stat primit anterior și pentru continuarea activității. El a menționat o posibilă aducere de capital și discuții pentru un parteneriat cu operatori aerieni din zona Golfului.

O altă variantă invocată de vicepremier este unirea TAROM cu Compania Națională Aeroporturi București. Nici parteneriatul, nici unirea companiilor nu au fost prezentate ca hotărâri luate. Guvernul urmează să analizeze separat firmele cu probleme; Neacșu nu a anunțat o dată pentru deciziile individuale.