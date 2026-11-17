Încălzirea electrică folosită când apartamentul rămâne fără căldură poate crește repede factura la curent. Într-un reportaj publicat pe 17 noiembrie 2026 de Observator News, un reprezentant de vânzări a estimat că folosirea unui radiator cu ulei poate duce factura lunară spre 200-300 de lei.

Această sumă nu este valabilă pentru orice locuință. Costul depinde de puterea aparatului, de orele în care încălzește efectiv și de prețul plătit pentru electricitate. O aerotermă folosită zilnic poate costa mai mult decât estimarea din reportaj.

Cât curent consumă în patru sau opt ore

O aerotermă de 2.000 W, prezentată într-o pagină de produs consultată pe 17 noiembrie, are două trepte de încălzire: 1.000 W și 2.000 W. Aceste puteri înseamnă 1 kW și 2 kW. Un calorifer electric cu ulei din aceeași ofertă are 2.500 W, adică 2,5 kW.

Aeroterma la 1 kW consumă 4 kWh în patru ore sau 8 kWh în opt ore.

Aeroterma la 2 kW consumă 8 kWh în patru ore sau 16 kWh în opt ore.

Caloriferul la 2,5 kW consumă 10 kWh în patru ore sau 20 kWh în opt ore.

Acestea sunt calcule pentru funcționare continuă la treapta aleasă. Aeroterma din exemplu are termostat, care poate opri încălzirea când camera ajunge la temperatura setată; în acest caz, consumul poate fi mai mic.

Ce sumă se adaugă la factura de curent

La un preț final presupus de 1 leu pentru un kWh, aeroterma de 2 kW costă 8 lei pentru patru ore de încălzire sau 16 lei pentru opt ore. Dacă funcționează astfel zilnic, timp de 30 de zile, costul calculat este de 240 de lei, respectiv 480 de lei. Prețul de 1 leu este doar o ipoteză, nu un tarif comun tuturor locuințelor.

La treapta de 1 kW, aceeași aerotermă ar costa 4 lei sau 8 lei pe zi, în cele două exemple. Caloriferul de 2,5 kW ar costa 10 lei sau 20 de lei pe zi, dacă ar încălzi continuu patru sau opt ore. Sumele reprezintă consumul calculat al aparatului, nu întreaga factură a locuinței.

Pentru un calcul după factura proprie, puterea aparatului în kW se înmulțește cu orele de funcționare și apoi cu prețul final pe kWh. ANRE arată că factura cuprinde cantitatea consumată în kWh, prețul energiei și componentele prețului final. Prețul energiei singur nu cuprinde neapărat toate sumele plătite pentru fiecare kWh.

Prețul aparatului nu spune cât va costa încălzirea

În reportaj, reprezentanții magazinelor au indicat prețuri de pornire de 55 de lei pentru aeroterme și 150 de lei pentru radiatoare cu ulei. Aeroterma de 2 kW folosită în calcul era afișată la 67,99 lei pe pagina comerciantului consultată pe 17 noiembrie. Un preț redus de 49 de lei expirase pe 15 noiembrie. Caloriferul cu ulei de 2,5 kW din exemplu era listat la 529 de lei.

Pentru un aparat de aer condiționat, reportajul indica un preț de cumpărare de la 1.200 de lei, la care se adăugau între 500 și 1.500 de lei pentru instalare. Un reprezentant de magazin a spus că acesta poate consuma până la jumătate față de alte aparate de încălzire. Rezultatul depinde însă de model, de temperatura de afară și de cât timp funcționează; cifra nu stabilește cât va economisi fiecare locatar.

Draperiile groase, un rulou pus la baza ferestrei și covoarele mai groase pot reduce pierderile de căldură, a explicat arhitectul Dumitru Armășescu în reportaj. Ele nu schimbă puterea electrică a aparatului, dar pot scurta timpul în care acesta trebuie să încălzească.

Instalația electrică nu trebuie suprasolicitată

Florin Cocoșilă, purtător de cuvânt al ISU Dolj, a recomandat verificarea instalației electrice de către persoane autorizate și folosirea unor radiatoare fără defecțiuni. A avertizat și asupra conectării mai multor consumatori în prize și prelungitoare. ISU Neamț recomandă să nu fie improvizate sau suprasolicitate instalațiile, să nu fie lăsate sursele de căldură nesupravegheate și să fie ținute materialele combustibile departe de ele.

Aragazul nu trebuie folosit pentru încălzirea locuinței, avertizează ISU. Arderea gazului consumă oxigen, iar monoxidul de carbon rezultat poate fi letal.