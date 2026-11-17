SUA au lovit marți, 17 noiembrie, o țintă de pe insula iraniană Qeshm, potrivit unui oficial american citat de Reuters. Pentru șoferii din România, datele din aceeași zi nu arată o scumpire la pompă: benzina și motorina erau mai ieftine decât cu o săptămână înainte.

Petrolul s-a scumpit marți pe piețele internaționale, dar creșterea nu poate fi pusă numai pe seama atacului de pe Qeshm. Reuters a indicat și atacurile asupra petrolierelor, și așteptările privind scăderea stocurilor de petrol din SUA.

Benzina și motorina nu se scumpiseră în România

La 17 noiembrie, benzina standard costa în medie 9,36 lei pe litru în România, potrivit raportului zilnic eCARBURANT. Era cu 0,01 lei mai ieftină decât în ziua precedentă și cu 0,44 lei mai ieftină decât cu o săptămână înainte.

Motorina standard costa în medie 10,70 lei pe litru. Prețul era neschimbat față de ziua precedentă și cu 0,14 lei pe litru sub cel de acum o săptămână. Aceste prețuri arată cât costa carburantul la data raportării, nu cât va costa în zilele următoare.

La ora 13:48, ora New Yorkului, petrolul Brent ajunsese la 93,50 dolari pe baril, în urcare cu 1,06 dolari, sau 1,15%, în ședința de marți. Petrolul american WTI era la 86,56 dolari pe baril, cu 0,84 dolari, sau 0,98%, mai sus, potrivit Reuters. Chiar și după acest avans, Reuters arăta că Brent pierduse 20% în noiembrie, iar WTI 16%. Un surplus de petrol anticipat pe piață limita creșterea din acea zi.

Ținta atacului de pe Qeshm era un loc de lansare a rachetelor

O aeronavă de luptă americană a vizat un loc de lansare a rachetelor de pe insula Qeshm, a declarat pentru Reuters un oficial american. Acesta a prezentat atacul drept răspuns la loviturile Iranului asupra personalului și bunurilor SUA.

Agenția iraniană IRNA a relatat că marți s-au auzit explozii pe insulă. Oficialul local Ahmad Nafisi a spus că nu au fost avariate locuințe, spații comerciale sau lucrări de infrastructură. Comandamentul militar american pentru regiune nu a comentat relatările despre atac. Lovitura a venit după ce președintele Donald Trump afirmase, cu o săptămână înainte, că războiul era practic încheiat.

Un petrolier a fost atacat într-o strâmtoare cu trafic deja redus

Autoritatea britanică pentru siguranța navigației UKMTO a primit marți un raport despre atacarea unui petrolier în Strâmtoarea Ormuz, la nord de Oman. Nu a fost confirmată o închidere totală a strâmtorii.

Riscul pentru transportul maritim exista și înaintea incidentelor de marți. Un raport al centrului maritim JMIC din 5 noiembrie consemna patru atacuri în strâmtoare în aproximativ 52 de ore. Navele comerciale treceau deja în număr mult mai mic decât în 2025: de la mai puțin de zece până la puțin peste zece treceri pe zi.

Pakistanul așteaptă răspunsul SUA la propunerile Iranului

Ministrul pakistanez de externe Ishaq Dar a declarat pe 16 noiembrie că țara sa va continua eforturile de mediere dintre SUA și Iran. Pakistanul așteaptă răspunsul Washingtonului la cele mai recente propuneri iraniene, despre care spune că se bazează pe acordul temporar din iunie, și cere redeschiderea Strâmtorii Ormuz. Qatarul participă, de asemenea, la mediere.

Pakistanul găzduise discuții directe între SUA și Iran în aprilie, iar în iunie cele două țări încheiaseră un acord temporar pentru oprirea conflictului. Pentru actualele propuneri nu a fost anunțată o dată a răspunsului american sau a redeschiderii strâmtorii.