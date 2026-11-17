Ca să verifici dacă salariul tău cumpără mai mult decât anul trecut, compară salariul net din aceeași lună a celor doi ani cu scumpirea prețurilor dintre acele luni. Dacă salariul a crescut mai încet decât prețurile, primești mai mulți lei, dar poți cumpăra mai puțin.

Cum verifici puterea de cumpărare a salariului

Salariul nominal este suma în lei pe care o primești. Salariul real arată ce poți cumpăra cu acei bani după ce ții seama de prețuri. INS calculează schimbarea salariului real comparând salariul mediu net cu prețurile.

Ia salariul net din aceeași lună a doi ani consecutivi. Împarte suma nouă la cea veche. Deschide seria lunară INS IPC102E. Alege totalul prețurilor și luna pentru care ai salariul nou: indicele arată schimbarea față de aceeași lună a anului trecut. Împarte indicele la 100. Împarte raportul salariilor la raportul prețurilor, apoi scade 1. Un rezultat pozitiv înseamnă că salariul poate cumpăra mai mult; unul negativ, mai puțin.

Dacă notezi creșterea salariului cu g și scumpirea prețurilor cu i, ambele scrise ca numere zecimale, formula este (1 + g) / (1 + i) − 1. Cele două procente trebuie să acopere aceleași luni. Nu înlocui scumpirea dintre lunile alese cu media inflației pe 12 luni.

Calculul cu două salarii și indicele INS

Să presupunem că salariul net a fost de 5.000 de lei în octombrie 2025 și a crescut cu 5% până în octombrie 2026. Mărirea este de 250 de lei, iar salariul nou este de 5.250 de lei. Aceste salarii sunt un exemplu, nu valorile unei persoane sau salariile medii publicate de INS.

Indicele INS pentru octombrie 2026 față de octombrie 2025 este 106,94. Împărțit la 100, devine 1,0694: prețurile au crescut cu 6,94%. Calculul este 1,05 / 1,0694 − 1 = aproximativ −1,81%. Salariul de 5.250 de lei cumpără cât cumpărau aproximativ 4.909,30 lei în octombrie 2025.

Dacă, într-un alt exemplu, scumpirea ar fi de 8%, același salariu de 5.250 de lei ar cumpăra cât cumpărau 5.250 / 1,08 = 4.861,11 lei înainte. Puterea de cumpărare ar scădea cu 2,78%. Calculul 5% minus 8% este doar o aproximație, nu rezultatul exact.

Ce arată inflația oficială

Indicele prețurilor de consum, prescurtat IPC, urmărește cum se schimbă prețul unui coș de bunuri și servicii reprezentativ pentru gospodării. Coșul folosit în statistică nu este lista de cumpărături a fiecărei familii. De aceea, cheltuielile unei persoane pot crește mai repede sau mai încet decât media.

Pentru octombrie 2026, INS a publicat patru comparații care măsoară perioade diferite:

Față de octombrie 2025: prețurile au crescut cu 6,94%, rată rotunjită la 6,9%.

Față de septembrie 2026: prețurile au crescut cu 0,82%.

Față de decembrie 2025: prețurile au crescut cu 6,27%.

Media ultimelor 12 luni față de cele 12 luni anterioare: creștere de 9,0%.

Pentru două salarii din octombrie se folosește prima comparație. În octombrie 2026 față de octombrie 2025, INS a înregistrat scumpiri de 3,07% la alimente, 7,66% la mărfurile nealimentare și 11,23% la servicii. Cine cheltuiește o parte mai mare din bani pe servicii poate avea un coș care se scumpește altfel decât coșul mediu.

Cum afli cât s-a scumpit propriul coș

Păstrează aceleași produse și aceleași cantități în ambele perioade. Dacă modifici cantitățile, diferența dintre totaluri va arăta și o schimbare a consumului, nu numai a prețurilor.

Notează produsele, cantitățile și prețurile din prima perioadă. Înmulțește cantitatea fiecărui produs cu prețul lui și adună sumele: obții costul inițial. Calculează cât ar costa aceleași cantități la prețurile din a doua perioadă: obții costul nou. Împarte costul nou la cel inițial și scade 1. Folosește această scumpire în locul inflației oficiale dacă vrei să compari salariul cu propriul coș.

De pildă, dacă raportul dintre costul nou și cel vechi este 1,08, coșul tău s-a scumpit cu 8%. Raportul dintre salarii se împarte atunci la 1,08. În acest calcul intră prețurile produselor și serviciilor alese, nu toate plățile din buget: dobânzile și comisioanele adăugate creditelor nu fac parte din prețul de consum folosit în indicele european armonizat.

De ce prețurile mai cresc când inflația scade

Rata inflației arată ritmul scumpirii, nu cât costă produsele în lei. Dacă rata coboară de la 10% la 6%, prețurile cresc în continuare, doar mai încet. La nivel general, ele scad când rata devine negativă.

Întrebări frecvente

Pot face calculul din salariul brut?

Pentru banii disponibili la cumpărături, pornește de la salariul net, rămas după rețineri. Nu scădea încă o dată taxele din suma netă.

Cu cât trebuie să crească salariul ca să cumpăr mai mult?

O creștere egală cu scumpirea coșului păstrează puterea de cumpărare. Dacă prețurile cresc cu 8% și vrei să poți cumpăra cu 3% mai mult, mărirea necesară este 1,03 × 1,08 − 1 = 11,24%.

Pot folosi același calcul pentru pensie sau economii?

Da. Compară suma disponibilă în cele două perioade cu scumpirea coșului ales. Calculul nu dă automat dreptul la o majorare.

De ce rezultatul meu diferă puțin de cifra publicată?

Verifică lunile comparate și folosește indicele, nu rata rotunjită. Diferențele mici pot veni din rotunjire. Nu amesteca IPC național cu indicele european armonizat al prețurilor.

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: Institutul Național de Statistică, comunicatul despre salariile din septembrie 2026, comunicatul despre prețurile din octombrie 2026 și seria TEMPO-Online IPC102E; Eurostat, explicațiile despre inflație și datele despre indicii armonizați ai prețurilor; Regulamentul (UE) 2016/792.