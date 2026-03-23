Patru ambulanțe operate de serviciul voluntar de urgență Hatzola au fost distruse în nordul Londrei, în zorii zilei de luni, într-un atac incendiar revendicat de o rețea militantă afiliată Iranului. Incidentul, surprins de camerele de supraveghere, este tratat de poliție ca o infracțiune de ură antisemită.

Un grup pro-iranian revendică atacul

Responsabilitatea pentru atacul din cartierul Golders Green, petrecut în apropierea unei sinagogi, a fost revendicată de un grup autointitulat Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (Mișcarea Islamică a Poporului Mâinii Drepte). Potrivit Serviciului de monitorizare SITE Intelligence, aceeași grupare ar fi fost implicată recent și în alte acte de incendiere similare în Belgia și Olanda. E drept că astfel de incidente s-au înmulțit în Europa pe fondul războiului din Orientul Mijlociu.

Reacții politice dure

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a condamnat ferm incidentul, descriindu-l drept „un atac antisemit profund șocant”. El a adăugat: „Gândurile mele se îndreaptă către comunitatea evreiască care se trezește în această dimineață cu această veste îngrozitoare. Antisemitismul nu își are locul în societatea noastră.”

Și primarul Londrei, Sadiq Khan, a anunțat că patrulele de poliție vor fi sporite în zonă pentru a calma spiritele. Într-o notă și mai tranșantă, Ambasada Israelului în Regatul Unit a cerut măsuri concrete. „Destul! Este necesară o anchetă amănunțită și acțiuni hotărâte pentru a pune capăt acestui climat de intimidare înainte ca situația să escaladeze.”

Explozii în miez de noapte

Atacul a avut loc la scurt timp după ora 01:30 GMT. Flăcările au provocat explozii ale cilindrilor de gaz aflați în interiorul ambulanțelor, suflul spărgând geamurile unui bloc din apropiere și avariind clădirile rezidențiale. Zeci de locuitori au fost evacuați preventiv, deși, din fericire, nu au fost raportate victime.

La fața locului au intervenit aproximativ 40 de pompieri cu șase autospeciale. Au reușit să aducă incendiul sub control la scurt timp după ora 03:00 GMT.

Ancheta este acum condusă de poliția antiterorism.

Trei suspecți cu glugi, căutați de poliție

Poliția Metropolitană a transmis într-un comunicat că „actul de incendiere este tratat ca o infracțiune de ură antisemită”. Dar cine sunt, pe bune, autorii? Anchetatorii analizează imaginile video care arată trei persoane apropiindu-se de vehicule chiar înainte de izbucnirea focului.

Comisarul-șef Luke Williams a declarat reporterilor că poliția „caută trei suspecți în această fază preliminară a anchetei. Imaginile CCTV par să arate trei persoane cu glugi turnând un lichid asupra vehiculelor înainte de a le incendia și de a fugi”. Acesta a adăugat că verificarea revendicării online este o prioritate: „Stabilirea autenticității și acurateței acestei revendicări va fi o prioritate pentru echipa de investigație”.

Până în prezent nu au fost efectuate arestări.

Serviciul Hatzalah, înființat în 1979, este operat de voluntari și oferă transport medical gratuit și intervenții de urgență în nordul Londrei. Secretarul britanic al sănătății, Wes Streeting, a anunțat deja că guvernul va înlocui cele patru ambulanțe distruse în atac.