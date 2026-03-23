Un incident de o gravitate deosebită, investigat ca un posibil atac antisemit, a zguduit cartierul londonez Golders Green în noaptea de duminică spre luni. Patru ambulanțe aparținând unei organizații evreiești de intervenție au fost distruse de flăcări, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată trei persoane mascate care dau foc unuia dintre vehicule.

Atac deliberat

Imaginile video, marcate la ora 1:36 dimineața, plasează acțiunea în apropierea sinagogii Machzikei Hadath. Shloimie Richman, președintele organizației Hatzola Northwest, a confirmat că nu mai puțin de patru ambulanțe au fost distruse. Acesta susține că vehiculele au fost „țintite în mod deliberat într-un atac de tip incendiere”.

Iar convingerea sa este fermă. „Avem motive serioase să credem că este un atac direct asupra comunității evreiești”, a declarat Richman.

Reacții din comunitate

Printre primii ajunși la fața locului a fost consilierul local Dean Cohen, care a descris scena drept „absolut șocantă”. E drept că impactul emoțional este uriaș, mai ales având în vedere simbolistica gestului. V-ați gândit vreodată ce înseamnă să ataci tocmai mașinile care salvează vieți?

Cohen a detaliat implicațiile atacului: „Faptul că au fost vizate vehicule care salvează vieți, staționate în parcarea unei sinagogi, este deosebit de înfiorător și va trimite unde de șoc în comunitatea noastră, într-un moment în care există deja temeri crescute legate de antisemitism în Marea Britanie. Este mai mult decât timpul ca autoritățile să se trezească și să facă mai mult pentru a combate această ură scăpată de sub control”.

Panică în cartier

Martorii au relatat momente de panică pură. O localnică a povestit că a auzit „mai multe explozii începând cu ora 2:00 dimineața”. Imaginile filmate de aceasta arată o explozie puternică, urmată de flăcări violente și un nor de fum dens care se ridica spre cer.

Panica s-a instalat rapid.

Si nu e de mirare, având în vedere că ambulanțele aparțineau Hatzola, un serviciu de voluntariat (care oferă ajutor medical de urgență atât evreilor, cât și neevreilor) extrem de respectat în comunitate.

Contextul antisemit

Atacul nu pare deloc întâmplător. Golders Green este recunoscut ca fiind unul dintre principalele centre ale comunității evreiești din Londra, plin de sinagogi, școli religioase și restaurante kosher. Mai mult, cartierul face parte din districtul Barnet, care, conform recensământului din 2021, are cea mai mare proporție de populație evreiască dintr-o zonă metropolitană din Anglia.

Până la această oră, ancheta este în plină desfășurare, iar poliția nu a anunțat reținerea niciunui suspect.