Un atac aerian israelian a lovit duminică un vehicul de poliție în tabăra Nuseirat, în centrul Fâșiei Gaza, provocând moartea a trei persoane. Incidentul se adaugă unui alt raid, petrecut cu câteva ore înainte în nordul enclavei, care a dus la decesul unei alte persoane, ridicând bilanțul total al zilei la patru morți.

Trei polițiști uciși în Nuseirat

Lovitura din tabăra Nuseirat a vizat direct o mașină de poliție. Surse medicale și din cadrul forțelor de ordine au declarat că cei trei bărbați uciși erau membri ai forței de poliție conduse de Hamas. Pe lângă cele trei decese, medicii au confirmat că alte zece persoane au fost rănite în același atac.

Lider Fatah, victimă în nordul Gazei

Numai că ziua de duminică începuse deja violent. Un alt atac aerian, desfășurat mai devreme, a ucis o persoană în cartierul Sheikh Radwan din nordul Gazei. Victima a fost identificată drept un lider al uneia dintre grupările armate ale Fatah. În acest caz, un număr necunoscut de alte persoane au fost rănite.

Escaladarea violențelor după conflictul cu Iranul

V-ați fi așteptat ca lucrurile să se calmeze după tensiunile regionale? La prima vedere, poate. Deși atacurile israeliene din Gaza au devenit mai rare imediat după ce Statele Unite și Israelul au lansat lovituri asupra Iranului, locuitorii, medicii și analiștii locali spun că acestea au început între timp să crească din nou, în mod vizibil.

Iar cifrele confirmă tendința. Atacurile israeliene au ucis zeci de palestinieni de la izbucnirea conflictului cu Iranul, susțin oficialii din domeniul sănătății din Gaza.

Bilanțul de la armistițiul din octombrie

E drept că în Gaza au avut loc izbucniri regulate de violență de la intrarea în vigoare a unui armistițiu în octombrie, acord ce a urmat după doi ani de război devastator declanșat de atacurile conduse de Hamas în Israel, în octombrie 2023.

Cifrele vorbesc de la sine.

Ministerul Sănătății din teritoriu afirmă că cel puțin 680 de persoane au fost ucise de focul israelian de la armistițiul din octombrie. În schimb, Israelul a declarat că patru soldați au fost uciși de militanți în Gaza în aceeași perioadă (de la semnarea armistițiului). Ambele părți, Israel și Hamas, s-au acuzat reciproc, în repetate rânduri, de încălcarea armistițiului.