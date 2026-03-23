Un incident grav a blocat luni, 23 martie, aeroportul LaGuardia din New York. Un avion al companiei Air Canada a intrat în coliziune directă cu o mașină de pompieri pe una dintre piste, iar în urma impactului patru persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă.

Impact la 39 km/h pe pistă

Aeronava implicată, un model CRJ-900 care venea de la Montreal, era operată de Jazz Aviation, un partener regional al Air Canada. Datele de la Flightradar24 arată că avionul se deplasa cu aproximativ 39 km/h în momentul în care a lovit vehiculul Autorității Portuare din New York, care era, se pare, o mașină de pompieri. V-ați fi imaginat vreodată un asemenea scenariu pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi din lume?

Pompierii din New York au confirmat oficial că „au intervenit în urma unui incident semnalat între un avion și un vehicul pe o pistă de aterizare”.

Bilanțul victimelor: doi piloți în stare gravă

La bordul avionului se aflau 76 de pasageri și patru membri ai echipajului. E drept că, din fericire, nu au fost raportate victime în rândul pasagerilor. Lucrurile stau însă diferit pentru cei implicați direct în coliziune. Pilotul și copilotul au suferit răni grave.

Iar un sergent și un ofițer care se aflau în autospecială au suferit fracturi, starea lor fiind stabilă la spital, conform informațiilor preliminare citate de NBC News.

patru răniți.

Trafic aerian dat peste cap

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a închis inițial aeroportul din cauza unei „situații de urgență”. Măsura a dus la suspendarea imediată a tuturor decolărilor, generând perturbări majore în traficul aerian. Mai mult, FAA a impus o interdicție de decolare pentru toate aeronavele până la ora 05:30 GMT.

Numai că autoritățile au avertizat piloții că aeroportul ar putea rămâne închis chiar și până la ora 18:00 GMT. Site-ul aeroportului LaGuardia a confirmat că mai multe zboruri programate pentru sosire au fost deja redirecționate către alte aeroporturi sau s-au întors la punctul de plecare. Pe rețelele de socializare au apărut și imagini neconfirmate care arată avarii la partea frontală a avionului, acesta fiind vizibil înclinat în sus după impact.