Cea mai amplă expoziție din Europa dedicată lui Constantin Brâncuși s-a deschis la Berlin, marcând 150 de ani de la nașterea sculptorului. Evenimentul de la Neue Nationalgalerie reunește lucrări emblematice și a fost organizat în colaborare cu instituții de prestigiu, inclusiv Centre Pompidou.

O recunoaștere a valorii noastre

Prezent la eveniment, Președintele Nicușor Dan a subliniat importanța momentului pentru imaginea României. „Cea mai mare expoziţie din Europa dedicată lui Constantin Brâncuşi, la 150 de ani de la naşterea marelui sculptor român, s-a deschis ieri la Berlin la Neue Nationalgalerie. Sunt bucuros că, alături de Preşedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, şi de Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, am oferit patronajul unui eveniment care arată că valorile culturale autentice ne apropie şi ne unesc”, a transmis acesta.

Mesajul său a continuat, punctând sprijinul instituțional. „Expoziţia, realizată în colaborare cu Centre Pompidou, beneficiază, si, de sprijin instituţional din partea Ambasadei României în Republica Federală Germania şi a Institutului Cultural Român, prin Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” din Berlin. Pentru România, acest moment înseamnă mai mult decât un eveniment cultural. Este o recunoaştere a valorii noastre, a identităţii noastre şi a contribuţiei pe care am adus-o lumii prin una dintre personalităţile care au marcat arta modernă în secolul XX”.

Peste 150 de lucrări și atelierul din Paris

Dar ce pot vedea, pe bune, vizitatorii? Expoziția oferă o perspectivă completă asupra creației lui Brâncuși, adunând peste 150 de lucrări. Printre acestea se numără sculpturi, fotografii, filme și diverse documente de arhivă. Nu lipsesc, clar, operele sale cele mai cunoscute, precum „Sărutul”, „Muza adormită” sau „Pasărea în spaţiu”.

Iar un element cu totul special este reconstrucția parțială a atelierului parizian al artistului de pe Impasse Ronsin, oferind publicului o imagine intimă asupra universului său de creație (un detaliu esențial pentru a-i înțelege procesul artistic).

Anul Brâncuși continuă la Roma

Evenimentele dedicate marelui sculptor nu se opresc însă în capitala Germaniei. O altă expoziție importantă, organizată în cadrul Anului Cultural România – Italia 2026, este deschisă la Roma. Aceasta poate fi vizitată la Muzeul Mercati di Traiano până pe 19 iulie și este realizată sub Înaltul Patronaj al președinților României și Italiei.

Proiectul din Italia implică mai multe instituții muzeale din țară, printre care Muzeul Național de Artă al României, Muzeul Național de Artă din Craiova și Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”.

Accesul este gratuit pentru cetățenii români și moldoveni.

Un efort pentru vizibilitatea României

Eforturile diplomatice și culturale din spatele acestor evenimente au fost, si, recunoscute oficial. Nicușor Dan a transmis un mesaj de apreciere pentru toți cei implicați.

„Felicit ambasadele României de la Paris, Berlin şi Roma pentru implicare şi efortul de a organiza aceste expoziţii care cresc vizibilitatea României în Europa şi vǎ invit să descoperiţi această moştenire europeană pe care Constantin Brâncuşi ne-a lăsat-o tuturor”, a mai transmis președintele.

Prin amploarea și vizibilitatea sa, expoziția de la Berlin consolidează poziția lui Constantin Brâncuși ca una dintre figurile esențiale ale artei moderne și readuce moștenirea culturală românească în prim-planul scenei internaționale.