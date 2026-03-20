Petrolul sare de 100 dolari pe fondul conflictului Iran-SUA și a 5 scenarii posibile

Operațiunea militară „Furia epică” din Iran nu dă semne de oprire, iar efectele se resimt deja la nivel global. Prețul petrolului a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, în timp ce Teheranul continuă atacurile cu rachete balistice și drone asupra unor ținte din Orientul Mijlociu și amenință direct Statele Unite.

Strategia Teheranului

Deși conducerea militară iraniană a suferit pierderi, analiștii avertizează că Teheranul abia a început să-și arate adevărata forță. Nu-i chiar așa simplu cum pare la prima vedere. Iranul mizează pe un război asimetric, păstrând rezerve importante de rachete balistice, rachete antinavă și mine maritime pentru un conflict de lungă durată. „Nu vor putea învinge Statele Unite din punct de vedere militar, dar ar putea câștiga pe plan politic. Iranul mai are multe opțiuni pe care încă nu le-am văzut”, afirmă Jonathan Cristol, specialist în politica din Orientul Mijlociu.

Strategia este clară: presiune continuă pe interesele americane, creșterea nemulțumirii publice și afectarea economiilor regionale. Iar blocarea navigației prin Strâmtoarea Ormuz (un coridor maritim prin care tranzitează aproximativ o cincime din livrările globale de petrol și gaze) este piesa centrală. Deja, mai mulți aliați ai Statelor Unite au refuzat să sprijine Washingtonul în redeschiderea rutei. Mai mult, un oficial iranian de rang înalt ar fi transmis că noul lider suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, respinge orice dezescaladare și cere ca SUA și Israelul să fie „aduse în genunchi” înainte de orice negociere.

Atacuri pe teritoriul american

Unul dintre cele mai grave scenarii luate în calcul este extinderea conflictului direct pe teritoriul Statelor Unite. Iranul are un istoric documentat în acest sens, inclusiv atentatul cu mașină-capcană din 1994 asupra unui centru comunitar evreiesc din Buenos Aires, care s-a soldat cu peste 100 de morți. Pentru astfel de acțiuni nu e nevoie de armament sofisticat.

Rețele de agenți adormiți ar putea fi activate oricând.

Dar asta nu e tot. Informații de intelligence sugerează planuri care includ utilizarea de drone și activarea unor celule operative deja infiltrate în SUA, forțând autoritățile americane să intensifice masiv măsurile de securitate internă.

Șoc economic și amenințarea nucleară

Costurile la pompă sunt deja în creștere. V-ați gândit ce înseamnă asta pentru buzunarul fiecăruia dintre noi? O prelungire a conflictului și escaladarea atacurilor asupra infrastructurii petroliere din Arabia Saudită sau Emiratele Arabe Unite ar putea duce prețurile la niveluri record. Administrația americană a încercat să atenueze impactul prin eliberarea unor rezerve strategice de petrol, dar efectele ar putea fi limitate.

Dincolo de cifre, rămâne amenințarea nucleară. Deși instalațiile iraniene au fost lovite, o parte importantă a stocurilor de uraniu îmbogățit ar putea fi încă disponibilă. Prevenirea dezvoltării unei arme nucleare de către Iran a fost un obiectiv declarat al intervențiilor, numai că scenariul în care Teheranul reușește să producă o bombă nu este deloc exclus, ceea ce ar schimba complet echilibrul de putere în regiune.

Război pe mai multe fronturi

Conflictul a intrat deja într-o fază mult mai complexă. Atacurile sunt tot mai coordonate, folosind simultan drone și rachete lansate din mai multe direcții pentru a copleși sistemele de apărare. Cum vine asta, mai exact? Iranul se folosește de rețelele sale de aliați regionali, inclusiv grupări din Liban, Irak și Yemen, pentru a lansa atacuri sincronizate din multiple puncte geografice. E drept că inițial folosesc arme mai ieftine, dar scopul ar putea fi epuizarea resurselor defensive ale adversarilor, în timp ce capabilitățile avansate sunt păstrate pentru mai târziu.

Și conflictul se poartă și în spațiul digital. Atacurile cibernetice asupra companiilor și infrastructurii critice reprezintă un risc major. Grupuri asociate Iranului au vizat deja sisteme informatice, iar țintele pot include rețele energetice, spitale, sisteme de alimentare cu apă sau instituții financiare. Analiștii subliniază că sprijinul indirect dintre diverse grupări de hackeri poate amplifica mare impactul acestor operațiuni.