Guvernul a decis să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază, într-o ședință extraordinară convocată pe ultima sută de metri. Astfel, produse esențiale precum carnea de pui, cea de porc sau pâinea albă vor rămâne în continuare cu un adaos comercial limitat la 20 la sută. Noua măsură va fi valabilă până la 30 iunie.

Ce alimente rămân pe listă

Pe lista produselor cu adaos plafonat se regăsesc alimente de consum curent, considerate esențiale pentru coșul zilnic. Pe lângă carnea de pui și de porc, românii vor putea cumpăra în continuare la prețuri controlate laptele de vacă la un litru, telemeaua sau iaurtul. Lista include și diverse fructe și legume.

Discuții pentru o plafonare generală

Lucrurile nu se opresc aici.

Deja există discuții, e drept că destul de controversate, pentru o plafonare a adaosului la absolut toate produsele agro-alimentare. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a apărat vehement ideea, punând la îndoială impactul negativ asupra pieței și argumentând necesitatea unei intervenții în contextul geopolitic actual. V-ați întrebat vreodată cum ar arăta prețurile dacă s-ar aplica o astfel de măsură pe scară largă?

„Credeţi că moare cineva dacă timp de şase luni noi intervenim cu măsuri concrete pentru români şi pentru procesatorii români? Credeţi că moare cineva dacă noi intervenim, în acest context greu geopolitic, să reglăm piaţa în România? Credeţi că moare cineva dacă adaosul comercial la produsele alimente de bază nu mai este de 100% şi pe o perioadă de şase luni este de 20-30%?”, a declarat ministrul Agriculturii.

Un ajutor în valul scumpirilor

Iar decizia autorităților vine în contextul în care românii sunt loviți de un val de scumpiri și trăiesc zilnic cu spaima prețurilor, nu doar la alimente, ci și la pompă. Măsura este considerată un ajutor mai mult decât necesar pentru o mare parte din populație, deși pentru mulți pare deja prea puțin în fața creșterilor de prețuri din ultima perioadă.

Numai că, până la o eventuală plafonare generalizată (o idee încă în dezbatere), aceasta este soluția găsită de Executiv pentru a tempera, cel puțin parțial, majorările de prețuri la raft.