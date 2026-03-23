Tensiune maximă în Coaliția de guvernare. Conducerea Partidului Național Liberal intră în ședință astăzi, de la ora 17:00, la Vila Lac din Capitală, pe fondul unor neînțelegeri profunde cu partenerii de la PSD și a blocajului din negocierile pe buget. Pe masă se află inclusiv scenariul extrem, vehiculat chiar de liberali: trecerea în Opoziție.

Ședință cu scântei la Vila Lac

Biroul Politic Național al PNL se adună într-o ședință care se anunță decisivă. Reuniunea, programată inițial pentru weekendul trecut la Sibiu, a fost anulată din cauza prelungirii dezbaterilor pe buget în Parlament. Acum, la București, liderii liberali urmează să analizeze starea guvernării și să evalueze obiectivele asumate.

Numai că, dincolo de agenda oficială, surse din partid confirmă că discuțiile vor fi dominate de frustrările acumulate în Coaliție. E drept că neînțelegerile nu sunt noi, dar blocajul recent pe buget pare să fi umplut paharul.

Scenariul Opoziției, pus pe masă

Ieșirea de la guvernare nu mai este un simplu zvon. Deputatul PNL Mircea Fechet a fost cel care a rostit cu voce tare ceea ce mulți gândeau în partid. Acesta a avertizat că, dacă se conturează o nouă majoritate formată din PSD și AUR care „să ducă bugetul în derizoriu”, atunci premierul Ilie Bolojan nu va accepta compromisul.

Fechet a fost extrem de direct. „Eu nu mă feresc să spun şi cuvântul pe care puţini îl spun acum. Nu exclud scenariul în care Partidul Naţional Liberal, dacă va constata că avem o nouă majoritate PSD-AUR, să meargă în Opoziţie, să-şi vadă de treabă şi PSD-ul să guverneze cu AUR, dacă vom constata că în această direcţie merg lucrurile”, a declarat deputatul la Prima News.

Cum vine asta? liberalii transmit că nu vor asista pasiv la o eventuală alianță informală între partenerii lor de guvernare și extremiști.

Reacția PSD: anticipate sau guvernare cu AUR?

Replica social-democraților nu a întârziat să apară. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a comentat sec amenințarea liberalilor. Întrebat ce se întâmplă dacă PNL chiar alege să iasă de la guvernare, răspunsul său a fost tranșant.

„Ne îndreptăm spre anticipate”.

O declarație scurtă, dar care cântărește greu și pune o presiune suplimentară pe umerii liberalilor înaintea ședinței de la ora 17:00.

Bolojan, acuzat că e „USR-ist”

Dar disputa nu se poartă doar la nivel de strategii politice, ci a coborât și în zona atacurilor personale. În ședința conducerii PSD de luni dimineață, același Sorin Grindeanu l-a atacat direct pe premierul Ilie Bolojan, încercând să-l lege de USR, partid aflat în opoziție.

Potrivit stenogramelor, Grindeanu le-ar fi spus colegilor săi că „Ilie Bolojan e USR-ist”. Mai mult, liderul PSD a afirmat că premierul liberal s-a simțit „ca peștele în apă” la recentul Congres al partidului condus de Dominic Fritz (o referire la prezența lui Bolojan la evenimentul USR), alimentând astfel speculațiile privind o posibilă apropiere între cele două forțe politice.