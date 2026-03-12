Poluare masivă la Vidraru. Prefectul de Argeș a convocat Comitetul de Urgență

O poluare masivă a fost semnalată joi seară în lacul de acumulare Vidraru, declanșând o mobilizare de urgență a autorităților. Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleaţă, a convocat imediat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) pentru a gestiona criza.

Incidentul a necesitat o reacție rapidă pentru a preveni extinderea efectelor. Potrivit Digi24, ședința CJSU a avut ca scop principal stabilirea unui plan de acțiune pentru limitarea și neutralizarea contaminării, dar și pentru protejarea populației din zonele învecinate.

Măsuri imediate pentru stoparea poluării

În cadrul ședinței, prefectul Ioana Făcăleaţă a dispus un set de măsuri clare pentru a controla situația. Prioritatea a fost izolarea sursei de poluare și împiedicarea răspândirii acesteia în aval de barajul Vidraru.

„În cadrul şedinţei CJSU am dispus: luarea tuturor măsurilor pentru izolarea, stoparea şi neutralizarea poluării; stoparea unei eventuale propagări a poluării în aval de baraj”, a transmis Ioana Făcăleaţă.

Protejarea apei potabile, o prioritate absolută

O preocupare majoră este asigurarea alimentării cu apă potabilă pentru locuitorii din municipiul Curtea de Argeş şi din comunele limitrofe. Prefectul a subliniat că acest serviciu nu trebuie să fie afectat de incidentul ecologic. Responsabilitatea monitorizării calității apei revine operatorului local, societatea Aquaterm SA, care are obligația să informeze prompt populația cu privire la orice modificare.

Toate instituțiile abilitate, mobilizate la fața locului

Pentru gestionarea eficientă a crizei, mai multe instituții cu atribuții în domeniu au fost implicate direct. Echipele de intervenție au ajuns deja în zona afectată și au început operațiunile de izolare a sursei de contaminare.

„Garda de Mediu, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Administraţia Bazinală de Apă Argeş Vedea şi celelalte instituţii competente au obligaţia de a monitoriza permanent evoluţia situaţiei. La faţa locului au început deja intervenţii de izolare a sursei poluării şi se continua până la eliminarea completă a riscurilor de mediu şi pentru populaţie”, a precizat prefectul judeţului Argeş.