Portul Constanța a emis ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul E-COLD, o investiție majoră finanțată prin Programul Connecting Europe Facility (CEF) care va permite alimentarea navelor cu energie electrică direct de la mal. Valoarea contractului de proiectare și execuție se ridică la 86.129.240,43 lei, fără TVA. Durata estimată a lucrărilor este de 27 de luni.

Proiect de 86 milioane lei

Proiectul, denumit oficial „Asigurarea condițiilor electrice de racordare la cheu a navelor (regim Cold Ironing) – E-COLD“, vizează instalarea acestei tehnologii pentru 10 dane din port. Dar ce înseamnă, mai exact, această tehnologie? Potrivit comunicatului oficial, „tehnologia cold-ironing permite furnizarea energiei electrice de la mal unei nave aflate la dană, în timp ce motoarele sale principale și auxiliare sunt oprite“.

toate tipurile de nave, de la cele de croazieră, RO-RO și feribot, până la cele multifuncționale, de marfă vrac sau tancuri, vor putea fi alimentate cu energie de la cheu, indiferent de dimensiunile sau specificațiile lor tehnice.

Avantaje pentru mediu și economie

Implementarea aduce multiple avantaje. Se vor reduce serios nivelul de zgomot și emisiile dăunătoare, inclusiv dioxidul de carbon, atât în zona portuară, cât și în împrejurimile acesteia. Și nu e vorba doar de mediu. Vibrațiile scăzute vor crea condiții mult mai confortabile pentru pasagerii navelor de croazieră, de exemplu.

Dincolo de cifrele legate de poluare, proiectul generează și noi oportunități de afaceri. Cum vine asta? Prin reducerea costurilor de funcționare a navelor și prin oferirea de servicii suplimentare în port. Mai mult, cererea suplimentară de energie poate contribui la echilibrarea rețelelor electrice locale, iar conectarea la surse regenerabile (precum energia eoliană și solară) va diminua și mai mult emisiile poluante.

Creșterea competitivității în Marea Neagră

Până la urmă, miza este una strategică. Prin această investiție, instalațiile existente vor fi modernizate și aduse la standarde performante, respectând normele de siguranță și eficiență energetică. Reprezentanții portului sunt clari în această privință: „astfel, se îmbunătățesc considerabil condițiile oferite de Portul Constanța în comparație cu celelalte porturi din bazinul Mării Negre, ceea ce va determina o creștere a traficului de mărfuri“.

Poziționarea este cheia.

Asta înseamnă că, în puțin peste doi ani, cele 10 dane modernizate vor oferi servicii la standarde europene, schimbând fața operațiunilor portuare și consolidând poziția Constanței pe harta maritimă a regiunii.