Trei dintre cele mai iubite deserturi din lume, Pavlova, Madeleine și Charlotte, nu sunt doar rețete faimoase, ci și omagii aduse unor femei excepționale. O balerină celebră, o servitoare talentată și o regină a Angliei au devenit surse de inspirație pentru cofetari celebri, iar poveștile lor sunt la fel de savuroase ca preparatele care le poartă numele.

Personalitatea, talentul și frumusețea acestor femei au stat la baza unor creații iconice în lumea cofetăriei, relatează Adevarul. Inclusiv rețetele au fost adesea inspirate de calitățile muzelor care le-au dat numele, transformând simple prăjituri în legende culinare.

Pavlova: Disputa pentru desertul inspirat de o balerină legendară

Pavlova este un desert pe bază de bezea, crocant la exterior și moale în interior, acoperit cu frișcă și fructe proaspete. Onoarea inventării sale este disputată și astăzi de Australia și Noua Zeelandă, ambele considerându-l un desert național. Australianii susțin că bucătarul Herbert „Bert” Sachse a creat rețeta la Hotelul „Esplanade” din Perth, în 1935.

Într-un interviu din 1973, Sachse declara: „Întotdeauna am regretat că prăjitura cu bezea era invariabil prea tare și crustă, așa că mi-am propus să creez ceva care să aibă un blat crocant și să se taie ca o bezea. După o lună de experimente – și multe eșecuri – am dat peste rețeta, care a supraviețuit și astăzi”. Pe de altă parte, neozeelandezii afirmă că desertul a fost creat de un bucătar anonim dintr-un hotel din Wellington în 1926.

Punctul comun al ambelor povești este muza: celebra balerină rusoaică Anna Pavlova (1881-1931). Ea a popularizat baletul în întreaga lume prin turneele sale, ajungând inclusiv în Australia și Noua Zeelandă. Faimoasă pentru interpretarea din „Moartea lebedei”, grația ei a impresionat profund. Administratorul hotelului din Perth, Harry Nairn, ar fi exclamat că desertul este „la fel de ușoară ca Pavlova”, botezându-l astfel definitiv.

Madlenele: Cum a ajuns rețeta unei servitoare pe masa regelui Franței

Simple și delicioase, madlenele sunt mini-prăjituri franțuzești renumite pentru forma lor de scoică și textura pufoasă. Originea lor datează din Franța secolului al XVIII-lea și este legată de o tânără servitoare, Madeleine Paulmier. Aceasta lucra în casa lui Stanislas Leszczynski, regele exilat al Poloniei.

În 1755, chiar înainte de o vizită a regelui Ludovic al XV-lea, bucătarul ducelui s-a îmbolnăvit. Pentru a salva situația, Madeleine s-a oferit să pregătească un desert după rețeta bunicii sale. Regele a fost atât de impresionat de gustul prăjiturilor, încât le-a numit pe loc „madelaines”, în onoarea tinerei. Ulterior, Madeleine Paulmier a fost promovată la rangul de bucătar. Deși există și alte teorii despre originea madlenelor, povestea servitoarei din Commercy rămâne cea mai plauzibilă variantă.

Tortul Charlotte: Omagiul franțuzesc adus unei regine a Angliei

Prăjitura Charlotte, un clasic al cofetăriei europene, este asociată cu rafinamentul franțuzesc, dar a fost inspirată, în mod paradoxal, de o regină a Angliei. Este vorba despre regina Charlotte (1744-1818), soția regelui George al III-lea al Marii Britanii, o cunoscută iubitoare de dulciuri și patroană a artelor.

Născută în Germania, Charlotte a avut 15 copii și a susținut compozitori faimoși precum Mozart și Johann Christian Bach. Criticii epocii o descriau ca pe o „regină calmă și blândă, dar cu o influență discretă care ținea familia și curtea unită”. Un bucătar francez a creat în onoarea ei un desert elegant, realizat inițial din felii de pâine albă care căptușeau un vas umplut cu cremă de vanilie sau piure de fructe.

Rețeta a fost ulterior rafinată de faimosul bucătar francez Marie-Antoine Carême (1784-1833). Acesta a înlocuit pâinea cu pișcoturi și a umplut forma cu cremă bavareză, creând astfel varianta cunoscută drept „Charlotte à la Russe”, dedicată țarului Alexandru I al Rusiei.