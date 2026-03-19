Procurorii Parchetului General au descins joi la locuințele mai multor cadre militare, într-o amplă anchetă de delapidare. Anchetatorii investighează un caz cu un prejudiciu estimat până acum la aproximativ 300.000 de lei, vizând fondurile unei asociații financiare de întrajutorare care funcționa pe lângă o unitate militară din București.

Operațiune în patru județe

Acțiunea este coordonată de un procuror din cadrul Secției parchetelor militare, fiind puse în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară. Descinderile au loc nu doar în București, ci și în județele Ilfov, Buzău și Giurgiu. La operațiuni participă polițiști ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice, sprijiniți de echipe din Buzău și Giurgiu.

O desfășurare de forțe considerabilă.

Acuzațiile procurorilor

Iar dosarul este unul complex, vizând mai multe infracțiuni, printre care delapidare, fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. angajații asociației sunt suspectați că au gestionat ilegal banii și au măsluit documente pentru a-și acoperi urmele. Cum au putut, până la urmă, să se evapore 300.000 de lei fără ca nimeni să observe?

Comunicatul oficial al Parchetului General este clar în această privință: „Din cercetările efectuate a rezultat faptul că angajaţii unei asociaţii financiare de întrajutorare de pe lângă o unitate militară din Bucureşti, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, ar fi gestionat în mod nelegal fondurile asociaţiei şi ar fi întocmit sau modificat înscrisuri sub semnătură privată. Ulterior, ar fi utilizat aceste înscrisuri pentru a justifica operaţiuni financiar-contabile nereale, prejudiciul constatat până la acest moment fiind de aproximativ 300.000 de lei”.

Cine sunt cei vizați

Numai că perchezițiile nu se opresc doar la militari. Acestea au loc la domiciliile mai multor persoane fizice, printre care se numără cadre militare active, dar și alte persoane suspectate că fac parte din cercul infracțional. La acțiune participă și specialiști în criminalitate informatică (esențiali în astfel de cazuri pentru recuperarea datelor), alături de experți de la Institutul Național de Criminalistică.

E drept că ancheta este abia la început. Procurorii urmează acum să stabilească întreaga amploare a prejudiciului și să contureze exact responsabilitățile penale ale celor implicați.