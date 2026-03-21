Justiția americană a deschis o anchetă pe numele președintelui columbian Gustavo Petro. Sunt vizate presupuse legături cu traficanții de droguri, potrivit a trei persoane familiarizate cu situația. Investigațiile se concentrează pe posibile întâlniri ale lui Petro cu narcotraficanți, dar și pe eventuale donații primite de la aceștia în timpul campaniei sale prezidențiale.

Reacția vehementă a lui Petro

Președintele a negat vineri acuzațiile, declarând că în țara sa „nu există nicio anchetă„ pe această temă. Mai mult, Petro a oferit o replică tăioasă. „Niciodată în viaţa mea nu am vorbit cu un traficant de droguri, dimpotrivă, mi-am dedicat zece ani din viaţă, cu riscul existenţei mele şi provocând exilul familiei mele, denunţării legăturilor dintre cei mai puternici traficanţi de droguri şi politicienii din Congres” şi din alte instituţii ale puterii, în timpul „perioadei guvernării paramilitare„, a afirmat acesta.

Și în privința finanțării campaniilor sale, liderul columbian a fost la fel de ferm. „În ceea ce priveşte campaniile mele, le-am spus întotdeauna managerilor că donaţiile de la bancheri sau traficanţi de droguri nu sunt acceptate”, a declarat Petro. Până la urmă, acesta a fost, conform spuselor sale, „principiul său personal ca lider politic„. În opinia sa, totul este o manevră pusă la cale de „acuzaţiile extremei drepte columbiene”, pe care a acuzat-o că este, de fapt, „conectată„ cu traficanții.

Ce anume se investighează

De caz se ocupă birourile procurorilor districtuali din Manhattan și Brooklyn, New York. În anchetă sunt implicați procurori specializați în trafic internațional de droguri, alături de agenți de la Administrația pentru Controlul Drogurilor (DEA) și de la Serviciul de anchete pentru securitate internă (HSI).

Deocamdată, nu se știe dacă vor exista acuzații penale.

Ancheta se află într-o fază incipientă și nu există dovezi care să sugereze că demersul ar avea sprijinul Casei Albe.

Ambasada Columbiei neagă acuzațiile

Iar reacția oficială nu a întârziat să apară. Ambasada Columbiei la Washington a transmis un comunicat în care califică acuzațiile drept nefondate. „Nicio autoritate competentă nu a emis nicio hotărâre sau notificare oficială şi nici nu a confirmat afirmaţiile menţionate în relatare. Insinuările relatate nu au bază legală şi factuală”, se arată în document.

Misiunea diplomatică a criticat faptul că materialul jurnalistic se bazează pe „surse anonime şi îi lipsesc constatări concrete”, cerând prudență în fața unor „versiuni neverificate”.

Un context bilateral tensionat

Numai că aceste acuzații vin pe un fond deja complicat. Relația dintre Columbia și Statele Unite este tensionată încă din ianuarie 2025, de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump. V-ați fi gândit că o dispută legată de zboruri cu deportați poate escalada atât de mult? Atunci, Petro a refuzat să primească avioane militare americane ce transportau cetățeni columbieni, invocând condiții inumane, iar Trump a replicat cu amenințări privind tarife și sancțiuni economice.

Dezacordurile au continuat, în special pe tema luptei antidrog, culminând cu retragerea certificării Columbiei în acest domeniu și sancțiuni împotriva unor oficiali, inclusiv a președintelui. În septembrie 2025, SUA i-au revocat viza lui Petro după ce acesta a îndemnat (în marja Adunării Generale a ONU de la New York) personalul militar american să nu respecte ordinele guvernului cu privire la războiul din Gaza.

E drept că tensiunile bilaterale s-au mai diminuat recent, după o convorbire telefonică între Petro și Trump la începutul lunii ianuarie, urmată de o întâlnire a celor doi lideri pe 3 februarie.

Marți, Petro a anunțat că guvernul american i-a restabilit viza, valabilă până la finalul mandatului său, pe 7 august.