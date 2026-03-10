Președintele Nicușor Dan a convocat CSAT. Pe agendă, Orientul Mijlociu

Președintele Nicușor Dan a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru miercuri, într-o mișcare ce aduce în prim-plan tensiunile geopolitice actuale și rolul strategic al României. Discuțiile se vor concentra pe situația din Orientul Mijlociu și pe dislocarea unor capabilități militare pe teritoriul național.

Ședința va avea loc la Palatul Cotroceni, începând cu ora 09:30. Potrivit Forbes, care citează Administrația Prezidențială, pe ordinea de zi se află subiecte precum implicațiile pentru România ale situației din Orientul Mijlociu, evaluarea impactului acestor evenimente asupra pieței petroliere locale și analiza dislocării temporare a unor capabilități militare aliate.

Miza strategică: Baza Mihail Kogălniceanu

Un punct central în discuțiile despre capabilitățile militare este baza de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța. Aceasta reprezintă una dintre cele mai importante facilități strategice ale NATO în regiune, funcționând ca un hub logistic esențial pentru securitatea flancului estic al Alianței. Baza găzduiește deja efective militare mixte, incluzând avioane F-16, elicoptere și trupe terestre.

În prezent, la Mihail Kogălniceanu se află cea mai mare prezență militară americană dintr-o bază din România, cu aproximativ 1.000 de militari staționați permanent. Importanța sa este recunoscută la nivel internațional, Președintele Franței declarând anterior: „Prezenţa trupelor franceze este fundamentală pentru apărarea Europei”.

Plan de 2,5 miliarde de lei pentru modernizare

Viitorul bazei aeriene este unul ambițios. Anul trecut, BBC relata că baza Kogălniceanu va deveni cea mai mare bază aeriană NATO din Europa, depășind chiar și baza Ramstein din Germania. Pentru a atinge acest obiectiv, a fost demarat un program amplu de investiții pentru modernizarea infrastructurii.

Proiectul este estimat la aproximativ 2,5 miliarde de lei, iar finalizarea lucrărilor este planificată pentru anul 2030. Această transformare va consolida și mai mult poziția strategică a României în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

Declarație pe o temă locală

Într-un context diferit, președintele Nicușor Dan a abordat recent și o problemă de administrație locală, legată de pregătirile pentru sezonul rece. Acesta a oferit asigurări privind situația termoficării: „Iarna asta o să fie ceva mai bine decât iarna trecută şi asta pentru că am făcut reparaţii”.