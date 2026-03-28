Cu doar două săptămâni înainte de Paște, crescătorii de oi se confruntă cu o realitate dură. Deși prețurile la carnea de miel au fost menținute la nivelul anului trecut, cererea s-a înjumătățit, listele de rezervări fiind cu 50% mai mici decât în 2025. Fermierii spun că românii sună, se interesează de preț, dar apoi nu mai revin pentru a plasa o comandă fermă.

Prețuri neschimbate, clienți dispăruți

Crescătorii de animale se așteptau, într-o oarecare măsură, la această situație, punând-o pe seama contextului economic actual. Au încercat să vină în întâmpinarea clienților menținând prețurile de anul trecut, adică între 40 și 45 de lei pentru un kilogram de carne. Ba chiar, pentru cine dorește să cumpere animalul viu, direct de la fermă, prețul este și mai mic.

Numai că nici această strategie nu pare să îi convingă pe români.

Iar situația este frustrantă pentru producători, care se văd cu marfa în ogradă și cu listele de comenzi aproape goale. Se pare că, până la urmă, prețul afișat pe kilogram nu mai este singurul factor în decizia de cumpărare.

Mieii mai mici, costul total mai mare

Aici lucrurile stau puțin diferit față de anii trecuți. Mieii de anul acesta sunt mare mai mici, ceea ce înseamnă că un singur animal s-ar putea să nu fie de ajuns pentru o masă tradițională în familie. V-ați gândit vreodată cum un miel mai mic poate duce, de fapt, la un cost final mai mare?

Pe bune, calculul e simplu. Dacă o familie are nevoie de mai multă carne, va trebui să cumpere mai mult, iar nota de plată poate ajunge lejer la câteva sute de lei, chiar dacă prețul pe kilogram a rămas neschimbat. E o realitate matematică pe care mulți o descoperă abia când ajung la fața locului.

Așteptarea ofertelor de ultim moment

Carnea de miel va începe să apară în piețe și în galantare abia de săptămâna viitoare. Dar nici aici comercianții nu sunt optimiști, anticipând vânzări mult mai slabe comparativ cu alți ani.

Se conturează o tendință clară. Majoritatea românilor preferă să aștepte și să facă aceste cumpărături chiar în Sâmbăta Mare, cu o zi înainte de Paște. Strategia este simplă: speră că presiunea stocurilor îi va face pe vânzători să mai lase la preț în ultimul ceas.